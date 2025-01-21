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В Одесі 2-річна дівчинка встановила рекорд України, пропливши 25 метрів

2-річна Емма Клочкова встановлює рекорд України у плаванні, фото: Лана Вєтрова2-річна Емма Клочкова встановлює рекорд України у плаванні, фото: Лана Вєтрова

Одеситка Емма Клочкова, якій лише 2 роки й 4 місяці, встановила рекорд України у плаванні, як наймолодша дитина, яка проплила 25 метрів у басейні.

Для встановлення рекорду дівчинці знадобилося 3 хвилини 29 секунд, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Цікаво, що після фіксації рекорду, дитина ще два рази проплила по 25 метрів. Вага дівчинки 11 кілограмів, зріст 88 сантиметрів.

Зазначається, що юна рекордсменка вже півроку займається з тренеркою Ілоною Гаркун. Перед фіксацією рекорду, дитина розхвилювалася і не хотіла взагалі щось робити. Тренерці прийшлось більше години розмовляти з дитиною, щоб підняти їй настрій.

В Одесі 2-річна дівчинка встановила рекорд України у плаванні, фото: Лана ВєтроваВ Одесі 2-річна дівчинка встановила рекорд України у плаванні, фото: Лана Вєтрова
В Одесі 2-річна дівчинка встановила рекорд України у плаванні, фото: Лана ВєтроваВ Одесі 2-річна дівчинка встановила рекорд України у плаванні, фото: Лана Вєтрова
В Одесі 2-річна дівчинка встановила рекорд України у плаванні, фото: Лана ВєтроваВ Одесі 2-річна дівчинка встановила рекорд України у плаванні, фото: Лана Вєтрова

Нагадаємо, що спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська встановила вже другий світовий рекорд занурившись на затримці дихання без ласт на глибину 84 метри, що дорівнює чверті висоти Ейфелевої вежі.

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