Житловий будинок на Янтарній, 67 після російського обстрілу, 14 вересня 2022 рік, фото «НикВести»

У Корабельному районі Миколаєва збираються відремонтують багатоповерхівку, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Роботи оцінюють у 15,6 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Йдеться про житловий будинок по вулиці Янтарна, 67. Російський обстріл багатоповерхівки стався у ніч на 14 вересня 2022 року.

Житловий будинок на Янтарній, 67 після російського обстрілу, 14 вересня 2022 рік, фото «НикВести» Житловий будинок на Янтарній, 67 після російського обстрілу, 14 вересня 2022 рік, фото «НикВести»

Замовник робіт з відбудови багатоповерхового житлового будинку – Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Підрядник має відновити будівлю до 1 квітня 2025 року виконати, а саме: виконати роботи з підпирання будівельних конструкцій, відремонтувати тріщини та плити перекриття, відновити 1-10 поверхи будинку, встановити вікна, двері, відремонтувати стіни та підлогу. Також підрядник має відремонтувати кухні, житлові кімнати, коридори, ванні кімнати, зробити фасадні роботи та ремонт даху будинку.

Житловий будинок на Янтарній, 67 після російського обстрілу, 14 вересня 2022 рік, фото «НикВести»

Для маломобільних груп населення підрядник має змонтувати підіймальну площадку вантажопідйомністю 500 кілограмів та вертикальний підйомник. Також в будинку мають виконати електообладнювальні роботи, встановити блискавкозахист, зробити газопастачання. А ще – відремонтувати дорогу біля будинку, нанести розмітку, виконати благоустрій території, встановити смітники, лавки.

Наразі триває процес подачі пропозицій від майбутніх учасників, підрядника обиратимуть після 14 червня.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «НикВести» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В. А в травні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив тендер на відновлення будинку по вулиці Самойловича, 8А.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «НикВести» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».