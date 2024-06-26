Зливова каналізація. Фото для ілюстрації

В «ЕЛУ автодоріг» заявлять, що зливові трубопроводи в мікрорайоні Намив не справляються з потоком дощової води через їх просідання. Це призводить до того, що вода сходить у дощові каналізації дуже повільно.

Про це розповів Директор КП «ЕЛУ автодоріг» Віталій Шевченко у в ефірі телеканалу «МАРТ».

Як відомо, 15 червня у Миколаєві пройшов сильний дощ, внаслідок якого деякі вулиці міста підтопило водою, зокрема через те, що деякі ливневі стоки не справлялися зі зливом води. Традиційно сильно підтопило район Дормашини, вулиці Садової, а також мікрорайон Намив. В «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що ливневі трубопроводи на Намиві не справлялися з потоком води через їх просідання — це спостерігається за рівнем зливових трубопроводів. Наразі вода сходить з дощових каналізацій дуже повільно через те, що трубопровід та вода знаходяться на рівні. Відповідно, через 5-10 років ситуація може ще погіршитися.

Мікрорайон Намив був збудований приблизно 25-30 років тому. Це була річка і пісок який туди намивало, зараз він вже просів, берег став нижче. Це спостерігається за рівнем зливових трубопроводів, на сьогоднішній день вже в рівень з річкою. Вода сходить (з зливових каналізацій, — прим.), але дуже повільно. Якщо б вони були вищі за рівень річки, то вода сходила б швидше.

За словами Віталія Шевченка, департамент ЖКГ вже запропонував проектні рішення для реконструкції частини зливової каналізації на Намиві. Втім, через війну ремонтні роботи поки що не проводяться. Після закінчення війни це стане одним з пріоритетних завдань для департаменту ЖКГ та «ЕЛУ автодоріг».

«Тому зараз департаментом ЖКХ запропоновано рішення на рахунок проектування частини зливової каналізації мікрорайону Намив. Звісно за час війни не будуть проводитися ремонтні роботи, але коли війна закінчиться, то це буде одне з пріоритетних завдань для департаменту ЖКХ та для нас. Вирішення цієї проблеми для мікрорайону Намив є важливим завданням, щоб нові ливневі каналізації працювали належним чином», — підсумував Віталій Шевченко.

Нагадаємо, на Намиві стався обвал частини берегової лінії. Загрози він не несе, так як обвал на великій дистанції від дороги та будівель. У міській раді на відновлення берега планують залучити міжнародні кошти.