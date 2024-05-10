Житловий будинок по вулиці Самойловича 8А у Корабельному районі Миколаєвапісля обстрілу, 23 жовтня 2022 рік, фото «НикВести»

У Корабельному районі Миколаєва відремонтують багатоповерхівку, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Роботи оцінюють у 15 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Йдеться про житловий будинок по вулиці Самойловича, 8А. Російський обстріл багатоповерхівки стався у ніч на 23 жовтня 2022 року. Тоді ракети типу С-300 влучили два будинки поруч. Внаслідок ракетного удару поранення отримали п’ятеро людей, ще трьох госпіталізували, а двом — надали допомогу амбулаторно.

Торги на капітальний ремонт цієї багатоповерхівки оголосив Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Очікувана вартість наразі складає 15 мільйонів гривень.

Підрядник має до 15 листопада 2024 року виконати демонтажні роботи (розібрали покриття підлоги, стін та стелі), посилити стінові панелі, виконати роботи з утеплення покриттів, улаштувати тепло- та звукоізоляцію, відремонтувати балкони, облаштувати пандуси, замінити вікна і двері та інше.

Наразі триває процес подачі пропозицій від майбутніх учасників, підрядника обиратимуть після 23 травня.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «НикВести» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «НикВести» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».