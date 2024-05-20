На Миколаївщині знищено два ворожих дрони, фото з відкритих джерел

У ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що зранку, 20 травня, близько 04:00 у Миколаївському районі внаслідок збиття ворожого БпЛА типу «Shahed-131/136» уламками пошкоджено дах та стелю приватного домоволодіння. Також сталося займання, під час гасіння якого жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків, їй надано медичну допомогу амбулаторно.

Також, учора, 19 травня, о 07:38 та 17:42 під ворожим артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, 19 травня, о 21:33 ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинці Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.

Також вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.