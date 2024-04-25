Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

У департаменті ЖКГ Миколаївської міської ради розповіли, як пройшов основний етап ремонтних робіт у пошкодженому житловому будинку за адресою Адміральська, 21. Чому ремонт будинку призупинили та коли очікувати завершення робіт.

Про це розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник, пишуть «НикВести».

Нагадаємо, що під час обстрілу 1 жовтня 2022 року російська ракета С-300 влучила у житловий будинок у центрі Миколаєва — частина четвертого і п'ятого поверхів були зруйновані. Тоді внаслідок ворожої атаки загинула молода дівчина, ще п’ять людей отримали поранення.

Майже через рік, у липні 2023 року, департамент житлово-комунального господарства опублікував тендер на проведення капітальних ремонтних робіт. Укласти договір з підрядником вдалося наприкінці серпня.

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві у жовтні 2022 року. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві у квітні 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

За словами заступника директора ДКЖГ Артема Сапожника, демонтажні роботи зайняли більше часу, ніж планувалось через значні пошкодження будинку, і завершити їх вдалося лише у жовтні. Після цього підрядник приступив до відновлення. Незважаючи на погодні умови, ці роботи тривали до кінця грудня.

— Він почав робити нові міжповерхові плити, відновлювати перегородки, конструктивні частини будинку. Вони працювали до кінця 2023 року, тобто і в зимовий період. Взимку погодні умови складніше — через це можливо подальше руйнування будівлі. Тому щоб цього не сталося першочергова задача була накрити цей будинок, і він це зробив, — додав Артем Сапожник.

Криша будинку на Адміральській, 21 у Миколаєві у жовтні 2022 року. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Криша будинку на Адміральській, 21 у Миколаєві у квітні 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Під час відновлення почали з'являтися додаткові роботи, які при укладання договору ДЖКХ не врахував, каже заступник директора департаменту. Це стало основною причиною призупинення ремонтних робіт і тепер щоб їх відновити потрібно відкоригувати проєктно-кошторисну документацію.

— Відповідно до діючого законодавства ми змушені в цьому випадку зупинити роботу і піти у коригування цього проекту. Ми замовили коригування документації і повинні отримати її до червня. Після цього ми зможемо все доробити у будинку. Сподіваємося зробити це в цьому році, — сказав він.

Після відновлення ремонтних робіт ДЖКХ планує в першу чергу завершити роботи на даху та почати ремонт в пошкоджених квартирах.

— Треба зробити міжкімнатні перегородки, штукатурку, шпаклювання, покласти плитку, зробити стелю. Тобто у цих квартирах плануються загальні будівельні роботи. Це те, що залишилось для того, щоб повністю відновити цей будинок. Загалом десь на 40% цей будинок відновлено. Я так вважаю, тому що найскладніше вже зроблено, — сказав Артем Сапожник.

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві у жовтні 2022 року. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Будинок на Адміральській, 19 у Миколаєві у квітні 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Згідно тендеру, сума закупівлі складає 9,2 мільйонів гривень, проте вартість виконаних на сьогоднішній день робіт склала лише 1 мільйон 788 тисяч 435 гривень.

— Це вартість робіт, які не виконані підрядником та ті роботи, які вже не потрібні, у зв’язку з тим, що виникли додаткові роботи, які перекривають ті, які були спочатку у проекті. Після коригування обов’язково буде окрема закупівля та укладення окремого договору, але я не думаю, що загальна сума будівельних робіт не буде більше 9 мільйонів, можливо навіть менше, — додав Артем Сапожник.

За його словами, ДЖКХ уклав договір на проведення ремонтних робіт з ТОВ «Таврія Моноліт Буг» і під час їх проведення донорська допомога не залучалась. Проте департамент продовжує шукати різні організації, які могли б допомогти у виконанні робіт або у їх фінансуванні.

— Ми будемо раді отримати пропозицію від донора. Ми відновимо будинок, а збережені кошти зможемо використати на відновлення інших будинків. Тому що таких будинків багато і на жаль, на всіх коштів не вистачає. Але якщо не буде такої допомоги, ми все одно будемо спробувати цей будинок відновити, — сказав він.

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

За словами місцевих мешканців, у пошкоджених під'їздах будинку є дві квартири, в яких живуть люди. Мешканці однієї з них намагаються самотужки робити ремонт.

Проте, Артем Сапожних вважає, що поки в пошкоджених під'їздах тривають ремонтні роботи жити там складно через проблеми з водопосточанням, опаленням та електроенегією.

— У кожного своє розуміння, чи можна там знаходитись. Напевно, можна, тому що там вже немає аварійності, будинок буде стояти, але умов відповідних поки що там немає. Але звісно є пошкоджені житлові будинки в яких живуть люди, це все людські фактори, — додав Артем Сапожник.

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» у жовтні 2022 року

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Нагадаємо, як раніше «НикВести» писали про проблему відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?