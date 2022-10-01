Как известно, во время ночных обстрелов Николаева 1 октября ВС РФ попали в жилой дом в центре города. По состоянию на 9:00 утра выяснилось, что в этот раз жертв нет. Ракета от С-300 разрушила часть четвертого и пятого этажей многоквартирного дома.

Новые детали обнародовал мэр Николаева Александр Сенкевич.

У жильцов дома зафиксированы только легкие травмы. В соседних зданиях выбило стекла, осколками изувечило автомобили, которые стояли во дворе.

На месте также побывал корреспондент «НикВести». Ракета разрушила не только квартиры николаевцев, но и находящиеся на первом этаже дома кафе и магазины.

Сейчас на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Правоохранители документируют очередное преступление россиян.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».

Как сообщалось, в ночное время в Николаеве услышали около 3 громких взрывов. В другом районе города многочисленные повреждения получили частные и двухэтажный жилой дом. Также в результате обстрела повреждено складское помещение и здания на территории автотранспортного предприятия. Ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок.