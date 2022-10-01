Сегодня, 1 октября, ночью, обстреливая Николаев, русская армия попала в дом.

Об этом написал мэр города Александр Сенкевич.

Огонь по гражданской цели зафиксировали, когда в городе раздалась серия громких взрывов.

- Попадание в жилой дом. На место выехали все службы, – подтвердил городской голова.

Как сообщалось, в ночное время в Николаеве услышали около 3 громких взрывов.