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Сегодня, 1 октября, ночью, обстреливая Николаев, русская армия попала в дом.
Об этом написал мэр города Александр Сенкевич.
Огонь по гражданской цели зафиксировали, когда в городе раздалась серия громких взрывов.
- Попадание в жилой дом. На место выехали все службы, – подтвердил городской голова.
Как сообщалось, в ночное время в Николаеве услышали около 3 громких взрывов.
Сегодня, 1 октября, ночью, обстреливая Николаев, русская армия попала в дом.
Об этом написал мэр города Александр Сенкевич.
Огонь по гражданской цели зафиксировали, когда в городе раздалась серия громких взрывов.
- Попадание в жилой дом. На место выехали все службы, – подтвердил городской голова.
Как сообщалось, в ночное время в Николаеве услышали около 3 громких взрывов.