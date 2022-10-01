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По предварительным данным, в результате утренних обстрелов Николаева 1 октября ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Ребенку вместе с мамой оказывается медицинская помощь. Сейчас состояние всех раненых стабильное.
Отмечается, что около 04:03 город снова был массирован обстрелян ракетами типа С-300. Есть многочисленные разрушения жилых домов.
Как сообщалось, одна из ракет попала в жилой пятиэтажный дом в центре города. Полностью разрушены квартиры на 5 и 4 этажах, остальные существенно повреждены. Пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В окрестных домах вылетели окна.
В другом районе города многочисленные повреждения получили частные и двухэтажный жилой дом. Также в результате обстрела повреждено складское помещение и здания на территории автотранспортного предприятия.
Как сообщалось, в ночное время в Николаеве услышали около 3 громких взрывов.
По предварительным данным, в результате утренних обстрелов Николаева 1 октября ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Ребенку вместе с мамой оказывается медицинская помощь. Сейчас состояние всех раненых стабильное.
Отмечается, что около 04:03 город снова был массирован обстрелян ракетами типа С-300. Есть многочисленные разрушения жилых домов.
Как сообщалось, одна из ракет попала в жилой пятиэтажный дом в центре города. Полностью разрушены квартиры на 5 и 4 этажах, остальные существенно повреждены. Пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В окрестных домах вылетели окна.
В другом районе города многочисленные повреждения получили частные и двухэтажный жилой дом. Также в результате обстрела повреждено складское помещение и здания на территории автотранспортного предприятия.
Как сообщалось, в ночное время в Николаеве услышали около 3 громких взрывов.