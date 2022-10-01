По предварительным данным, в результате утренних обстрелов Николаева 1 октября ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Ребенку вместе с мамой оказывается медицинская помощь. Сейчас состояние всех раненых стабильное.

Отмечается, что около 04:03 город снова был массирован обстрелян ракетами типа С-300. Есть многочисленные разрушения жилых домов.

Как сообщалось, одна из ракет попала в жилой пятиэтажный дом в центре города. Полностью разрушены квартиры на 5 и 4 этажах, остальные существенно повреждены. Пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В окрестных домах вылетели окна.

В другом районе города многочисленные повреждения получили частные и двухэтажный жилой дом. Также в результате обстрела повреждено складское помещение и здания на территории автотранспортного предприятия.

Как сообщалось, в ночное время в Николаеве услышали около 3 громких взрывов.