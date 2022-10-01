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Как известно, во время ночных обстрелов Николаева ВС РФ попали в жилой дом. По состоянию на 9:00 утра выяснилось, что в этот раз жертв нет. Ракета от С-300 разрушила часть четвертого и пятого этажей многоквартирного дома.
Новые детали обнародовал мэр Николаева Александр Сенкевич.
У жильцов дома зафиксированы только легкие травмы. В окрестных зданиях выбило стекло, также побило автомобили , которые стояли во дворе.
- Сейчас на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт , — добавил городской голова.
Как сообщалось, в ночное время в Николаеве услышали около 3 громких взрывов.
Как известно, во время ночных обстрелов Николаева ВС РФ попали в жилой дом. По состоянию на 9:00 утра выяснилось, что в этот раз жертв нет. Ракета от С-300 разрушила часть четвертого и пятого этажей многоквартирного дома.
Новые детали обнародовал мэр Николаева Александр Сенкевич.
У жильцов дома зафиксированы только легкие травмы. В окрестных зданиях выбило стекло, также побило автомобили , которые стояли во дворе.
- Сейчас на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт , — добавил городской голова.
Как сообщалось, в ночное время в Николаеве услышали около 3 громких взрывов.