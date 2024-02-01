Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Про це повідомляється на сайті міської ради.

Зазначається, що триває ремонт робіт ще у семи багатоквартирних будинках.

«Поточний ремонт виконали в 132 житлових багатоквартирних будинках. Це і ремонт інженерних мереж, і загальнобудівельні роботи, у тому числі, відновлення вхідних груп. Також відбулась повна заміна вікон у багатоквартирних будинках: завершено роботи в 10 будинках, ще в 4 – у процесі», – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві капітально відремонтували чотири багатоповерхівки, ілюстрація: міськрада

Нагадаємо, що на відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів багатоповерхівок з бюджету Миколаєва 2023 року виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Згодом Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.

Також міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.