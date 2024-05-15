На проєкт будівництва Березнегуватського ліцею, який був частково зруйнований під час російських атак, витратять 4,6 мільйонів гривень.

Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Проєкт будівництва передбачає відновлення і розширення ліцею, включаючи будівництво гаражів для шкільних автобусів, підтрибунні приміщення стадіону та інженерні споруди.

Крім того, в рамках проєкту буде оновлено існуючі майданчики, проведено комплексний благоустрій та огородження території. Плануючи об’єкт, враховано потреби 414 учнів у 24 класах.

До проєкту входять різні функціональні приміщення від класних кімнат і адміністративних приміщень до спортивних залів та культурно-освітніх просторів. Також передбачено влаштування інженерних систем, зокрема опалення, вентиляцію, водопостачання, каналізацію, системи пожежної безпеки та зв'язку.

Навчальні класи зруйнованого ліцею у Березнегуватому Навчальні класи зруйнованого ліцею у Березнегуватому

Також основні вимоги до архітектурних рішень:

демонтаж зруйнованої будівлі (уточнюється звітом з технічного обстеження);

влаштування захисної споруди цивільного захисту (в підвальному поверсі);

надземних поверхах передбачити групи приміщень: класи початкової школи, приміщення групи подовженого дня, універсальні кабінети основної школи та ліцею, профільні кабінети основної школи та ліцею, лабораторії природничих наук, блок адміністративних приміщень, медичні приміщення;

влаштування шкільної їдальні відповідно до нормативних вимог;

передбачити групу навчально-виробничих приміщень ручної праці: з обробки металу та деревини та з обробки тканин та кулінарії;

спланувати шкільне подвір’я для проведення урочистостей та святкування свят.

передбачити спортивні приміщення в складі фізкультурно-спортивного залу та універсального залу початкової школи;

клубні приміщення в складі актового залу, бібліотеки та музею.

В ліцеї передбачено влаштування укриття для 485 осіб, враховуючи учнів та персонал.

Проєкт виконуватимуть в одну чергу з дотриманням усіх вимог щодо благоустрою та забезпечення безпеки. Мета — створити сучасний навчальний центр, який служитиме спільноті протягом наступних 100 років.

Наразі триває процес подання тендерний пропозицій, аукціон заплановано на 28 травня.

Слід зазначити, що минулого року подібний тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації вже оголошувала Березнегуватська селищна рада за 9,6 мільйонів гривень. Після проведення торгів, переможець зобов'язався виконати роботи за 4,8 мільйона гривень. В коментарі «НикВести» заступник начальника управління містобудування та архітектури Миколаївської ОВА Євген Скарлат розповів, що проєкт так і не розробили.

— Той проєкт не був розроблений, я деталей не знаю, але проєкта не існує. Взагалі вартість проєктної документації залежить від орієнтовної вартості будівництва об'єкта, який проєктується, – повідомив він.

Як відомо, ліцей у селищі Березнегувате, який розбомбили російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення, не підлягає відновленню. По території закладу прилетіло п'ять ракет.

Загалом на нове будівництво Березнегуватського ліцею заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Окрім того, на капітальний ремонт Березнегуватської гімназії №1 Баштанського району планують витратити більше 26 мільйонів гривень. У технічній документації вказано, що будівельники мають відремонтувати стелі, стіни та покрівлю. Також мова йде про ремонт санвузлів з установкою необхідного обладнання, облаштування каналізації, встановлення нових дверей та інше. Крім того, в навчальному закладі передбачена система керування евакуації. Наприкінці підрядник має підготувати територію та висадити дерева та кущі. Всі роботи мають закінчити до кінця 2025 року.

Зазначимо, що Березнегувате Баштанського району неодноразово зазнавало обстрілів з боку російських військ. Повідомлялося, що росіяни в ніч проти 20 вересня 2022 року обстріляли селище міського типу Березнегувате. Тоді було пошкоджено елеватор та професійний ліцей.

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