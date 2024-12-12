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«Укрзалізниця» планує витратити майже ₴24 млн на реставрацію вокзалу Львова

Залізничний вокзал Львова. Фото:Залізничний вокзал Львова. Фото: INFO

«Укрзалізниця» оголосила перший тендер щодо реставрації залізничного вокзалу Львова. Компанія планує витратити не більше ніж 24 мільйони гривень на високі платформи, ліфти та ескалатори.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

У компанії зазначили, що шукають підрядника, який протягом року розробить науково-проєктну документацію для будівництва високих перонів та ліфтів.

Реставрацію планують зробити з метою підвищення якості обслуговування пасажирів та відвідувачів з особливими потребами.

«План реставрації з пристосуванням інклюзивності вокзалу передбачає підняття перонів, встановлення ліфтів і ескалаторів, щоб забезпечити зручний доступ із перонів до потягів та легкого переміщення вокзалом», — йдеться у повідомленні.

За даними системи публічних закупівель Prozorro, аукціон відбудеться наприкінці грудня. На вокзалі планують встановити десять пасажирських ліфтів та ескалаторів, побудувати чотири додаткові сходові марші з «поштового» тунелю, а також відреставрувати наявні тунелі.

Тендер на реставрацію вокзалу Львова . Скриншот з ProZorroТендер на реставрацію вокзалу Львова . Скриншот з ProZorro

У травні «Укрзалізниця» оголосила про початок консультацій щодо проєктування реконструкції Львівського залізничного вокзалу.

Нагадаємо, у 2020 році Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич виступив за передачу у концесію будівлі залізничного вокзалу.

Плани про те, щоб передати в концесію будівлю залізничного вокзалу в Миколаєві раніше вже озвучувалися в Міністерстві інфраструктури України. У 2019 році міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Міністерство інфраструктури України планує залучити близько 20 мільйонів доларів інвестицій за рахунок концесії залізничних вокзалів у Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Хмельницькому та Чопі.

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