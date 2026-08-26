 Миколаїв передав два автомобілі військовим, які захищають небо над містом

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Головна Новини Суспільство 11:15, 26 серпня, 2026

Миколаїв передав два автомобілі військовим, які захищають небо над містом

Миколаїв передав військовим два авто для виконання завдань із захисту неба. Фото: Олександр СєнкевичМиколаїв передав військовим два авто для виконання завдань із захисту неба. Фото: Олександр Сєнкевич

Від громади Миколаєва військовим передали два нові автомобілі. Техніка допоможе захисникам швидше виконувати бойові завдання із захисту неба над містом.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

— Не лише дронами підтримуємо захисників. Від громади Миколаєва передали два нові автомобілі військовим, які захищають небо над нашим містом, — написав Олександр Сєнкевич.

Мер зазначив, що попри обмеження міського бюджету влада продовжує шукати можливості для підтримки військових.

— Ці автівки допоможуть нашим хлопцям швидше й ефективніше виконувати бойові завдання, — додав Олександр Сєнкевич.

Миколаїв передав військовим два авто для виконання завдань із захисту неба. Фото: Олександр СєнкевичМиколаїв передав військовим два авто для виконання завдань із захисту неба. Фото: Олександр Сєнкевич
Миколаїв передав військовим два авто для виконання завдань із захисту неба. Фото: Олександр СєнкевичМиколаїв передав військовим два авто для виконання завдань із захисту неба. Фото: Олександр Сєнкевич

Зазначимо, що Миколаївщина продовжує передавати військовим техніку та обладнання для виконання бойових завдань. Допомогу захисникам надають як коштом громади, так і за підтримки благодійників та партнерів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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