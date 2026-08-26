Миколаїв передав два автомобілі військовим, які захищають небо над містом
-
- Марія ХаміцевичКореспондентка
-
-
Від громади Миколаєва військовим передали два нові автомобілі. Техніка допоможе захисникам швидше виконувати бойові завдання із захисту неба над містом.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
— Не лише дронами підтримуємо захисників. Від громади Миколаєва передали два нові автомобілі військовим, які захищають небо над нашим містом, — написав Олександр Сєнкевич.
Мер зазначив, що попри обмеження міського бюджету влада продовжує шукати можливості для підтримки військових.
— Ці автівки допоможуть нашим хлопцям швидше й ефективніше виконувати бойові завдання, — додав Олександр Сєнкевич.
Зазначимо, що Миколаївщина продовжує передавати військовим техніку та обладнання для виконання бойових завдань. Допомогу захисникам надають як коштом громади, так і за підтримки благодійників та партнерів.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.