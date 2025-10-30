Сєнкевич: від початку війни Миколаїв передав більше 5 тисяч FPV-дронів

Від початку повномасштабної війни Миколаїв передав українським підрозділам 5 тисяч FPV-дронів, які придбали коштом міського бюджету.

Про це сказав мер Олександр Сєнкевич під час засідання сесії міської ради 30 жовтня, передає кореспондент «МикВісті».

— Коли ми передаємо дрони від громади, від Миколаєва, то ми не вказуємо підрозділи для яких ми це робимо. До нас звертається дуже велика кількість підрозділів — зараз стоять в черзі. Дехто вже отримав нашу допомогу по 3-4 рази. На сьогоднішній день Миколаїв передав вже більше 5 тисяч FPV-дронів, а також інших цікавих речей. Про все це, звісно, ви дізнаєтесь після війни. За цим ведеться дуже ретельний нагляд, — сказав Олександр Сєнкевич.