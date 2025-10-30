  • четвер

    30 жовтня, 2025

  • 14.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сєнкевич: від початку війни Миколаїв передав більше 5 тисяч FPV-дронів

Мер Олександр Сєнкевич на сесії міської ради 30 жовтня, фото: «МикВісті»Мер Олександр Сєнкевич на сесії міської ради 30 жовтня, фото: «МикВісті»

Від початку повномасштабної війни Миколаїв передав українським підрозділам 5 тисяч FPV-дронів, які придбали коштом міського бюджету.

Про це сказав мер Олександр Сєнкевич під час засідання сесії міської ради 30 жовтня, передає кореспондент «МикВісті».

— Коли ми передаємо дрони від громади, від Миколаєва, то ми не вказуємо підрозділи для яких ми це робимо. До нас звертається дуже велика кількість підрозділів — зараз стоять в черзі. Дехто вже отримав нашу допомогу по 3-4 рази. На сьогоднішній день Миколаїв передав вже більше 5 тисяч FPV-дронів, а також інших цікавих речей. Про все це, звісно, ви дізнаєтесь після війни. За цим ведеться дуже ретельний нагляд, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що Миколаїв за перші шість місяців 2025 року передав військовим понад дві тисячі дронів на 28 мільйонів гривень.

Останні новини про: Військова допомога

Винищувачі, ракети та дрони: підсумки поїздки Зеленського до Лондона
«Коаліція рішучих» узгодила новий план підтримки України: що відомо
Зеленський: перші винищувачі Gripen прибудуть в Україну вже наступного року
Реклама

Читайте також:

новини

«Технічні проблеми з месенджером», — Фалько пояснив відсутність Чайки на сесії міськради Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Театр, кіно, музика й розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Антикорупціонер, від якого ніколи не було жодного зауваження, — Кісельова про Єрмолаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Яка група, такий і переворот», — Кім відповів телеграм-каналам, чиї прогнози щодо сесії міськради не виправдались

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськраді Миколаєва потрібно ₴6 млн, щоб змінити Zoom на нову систему голосувань, — Фалько

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Військова допомога

Зеленський: перші винищувачі Gripen прибудуть в Україну вже наступного року
«Коаліція рішучих» узгодила новий план підтримки України: що відомо
Винищувачі, ракети та дрони: підсумки поїздки Зеленського до Лондона

Театр, кіно, музика й розваги: головні події тижня у Миколаєві

Антикорупціонер, від якого ніколи не було жодного зауваження, — Кісельова про Єрмолаєва

2 години тому

Депутати Миколаєва вперше частково зібрались на офлайн-сесію — Сєнкевич запропонував проводити засідання гібридно

ПОЛІТИКА

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні