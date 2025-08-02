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За пів року Миколаїв передав армії дронів на ₴28 млн, — Сенкевич

Олександр Сєнкевич передав допомогу військовим. Фото: 36 окрема бригада морської піхотиОлександр Сєнкевич передав допомогу військовим. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти

Миколаївська громада за перші шість місяців цього року передала військовим понад дві тисячі дронів на 28 мільйонів гривень.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час пресконференції 30 липня, підбиваючи підсумки першого півріччя, пишуть «МикВісті».

За його словами, обсяги допомоги вже перевищили показники всього минулого року.

— За півріччя ми «переплюнули» повністю минулий рік, і плануємо продовжувати цю роботу. Також додатково було передано з міського резерву шість генераторів, п'ять терміналів Starlink, два автомобіля, а також інше спорядження, — розповів Олександр Сєнкевич

Сєнкевич також нагадав про важливу ініціативу, яка продовжується з минулого року: передача спеціальних рюкзаків для миколаївців, звільнених з полону. Проєкт фінансується з міського бюджету та реалізується за підтримки місцевого бізнесу.

— Ідея полягає в тому, що миколаївська громада передає звільненим з полону миколаївцям рюкзак, в якому є першочергові необхідні речі. Починаючи від особистих: рушники, ванні приналежності, смаколики та листівки від миколаївських дітей, які показують, що миколаївці чекають кожного і кожну з полону. Для нас звільнення наших Героїв і Героїнь — це свято, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялось, що Олександр Сєнкевич поїхав на Схід країни та передав військовим дрони, відремонтовану автівку та інші речі першої необхідності.

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