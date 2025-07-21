Смаколики, дрони та мильні засоби: Сєнкевич поїхав на Схід, й передав допомогу військовим

Олександр Сєнкевич передав допомогу військовим. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поїхав на Схід країни та передав військовим дрони, відремонтовану автівку та інші речі першої необхідності.

Відео з поїздки він опублікував у соціальних мережах.

«Коли люди повертаються з полону, важливо, щоб вони розуміли, що їх тут чекали. Тому тут речі першої необхідності, мильні засоби і смаколики, і листівки від миколаївців, які кажуть про те, що їх, всіх, хто знаходиться в полоні, чекають вдома і будуть чекати до останнього звільнення», — каже Олександр Сєнкевич.

Також захисникам передали 70 дронів. Як додав секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, допомога надходить у межах міської програми підтримки ЗСУ.

«У нас у місті сьогодні існує програма підтримки наших Збройних Сил. І, зокрема, в рамках цієї програми ми сьогодні вам передаємо ці дрони. Впевнений, що вони допоможуть захистити особовий склад, а з іншого боку, ефективно оборонити нашу країну», — сказав Дмитро Фалько.

Олександр Сєнкевич передав допомогу військовим. Скриншот з відео Олександр Сєнкевич передав допомогу військовим. Скриншот з відео

Нагадаємо, звільнені з полону військові отримуватимуть від бюджету Миколаєва рюкзаки з речами першої необхідності.