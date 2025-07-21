  • понеділок

    21 липня, 2025

  • 25.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 липня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 25.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Смаколики, дрони та мильні засоби: Сєнкевич поїхав на Схід, й передав допомогу військовим

Олександр Сєнкевич передав допомогу військовим. Фото:Олександр Сєнкевич передав допомогу військовим. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поїхав на Схід країни та передав військовим дрони, відремонтовану автівку та інші речі першої необхідності.

Відео з поїздки він опублікував у соціальних мережах.

«Коли люди повертаються з полону, важливо, щоб вони розуміли, що їх тут чекали. Тому тут речі першої необхідності, мильні засоби і смаколики, і листівки від миколаївців, які кажуть про те, що їх, всіх, хто знаходиться в полоні, чекають вдома і будуть чекати до останнього звільнення», — каже Олександр Сєнкевич.

Також захисникам передали 70 дронів. Як додав секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, допомога надходить у межах міської програми підтримки ЗСУ.

«У нас у місті сьогодні існує програма підтримки наших Збройних Сил. І, зокрема, в рамках цієї програми ми сьогодні вам передаємо ці дрони. Впевнений, що вони допоможуть захистити особовий склад, а з іншого боку, ефективно оборонити нашу країну», — сказав Дмитро Фалько.

Олександр Сєнкевич передав допомогу військовим. Скриншот з відеоОлександр Сєнкевич передав допомогу військовим. Скриншот з відео
Олександр Сєнкевич передав допомогу військовим. Скриншот з відеоОлександр Сєнкевич передав допомогу військовим. Скриншот з відео

Нагадаємо, звільнені з полону військові отримуватимуть від бюджету Миколаєва рюкзаки з речами першої необхідності. 

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Сєнкевич відповів як бореться з корупцією: не просто змінювати людей, а викоренити системно
«Вони налаштовані запустити й закінчити цей проєкт», — Сєнкевич про наміри ЄІБ виділити Миколаєву гроші на будівництво нових водоочисних споруд
«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва
Реклама

Читайте також:

новини

«Чекаємо зміни до бюджету», — Сухомлин пояснив, чому держава ще не виділила ₴70 млн на модернізацію водоочисних Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Після скарг миколаївців у Варварівці облаштували два пункти розливу води

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому

Юлія Бойченко
новини

«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва
«Вони налаштовані запустити й закінчити цей проєкт», — Сєнкевич про наміри ЄІБ виділити Миколаєву гроші на будівництво нових водоочисних споруд
Сєнкевич відповів як бореться з корупцією: не просто змінювати людей, а викоренити системно

У Миколаєві скейтпарк на Херсонському шосе відремонтують частково — на капремонт немає коштів

СБУ відповіла на звинувачення САП: дії законні, доступу до таємних матеріалів не було

9 годин тому

Миколаївська область стала аутсайдером за результатами НМТ з укрмови та історії

Альона Коханчук

Головне сьогодні