У Канаді спрямують $200 мільйонів на закупівлю американської зброї для України

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд. Фото: Rueters

Уряд Канади спрямує 200 мільйонів доларів на закупівлю американської військової допомоги у межах програми PURL.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд перед початком зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, пише «Європейська правда».

— Я рада оголосити, що Канада разом з іншими союзниками закупить пакет військових спроможностей за програмою PURL, яка є натівським механізмом військової підтримки України, — заявила вона.

За словами Аніти Ананд, внесок Канади у новий пакет складе 200 мільйонів доларів США. Таким чином, загальна сума канадського фінансування в межах програми зросте до вже 890 мільйонів доларів.

Крім того, Канада пообіцяла підтримувати Україну й за допомогою інших інструментів експорту зброї. Зокрема, уряд виділить ще 35 мільйонів доларів через Комплексний пакет допомоги НАТО, збільшивши загальний внесок до 180 мільйонів доларів.

— Цей фонд допоможе у фінансуванні закупівлі палива, покриття медичних закупівель, зв'язку та іншого, — підкреслила Аніта Ананд.

Нагадаємо, раніше, під час цієї ж зустрічі, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде оголосив, що уряд Норвегії виділить ще 500 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для Збройних сил України.

Також Нідерланди повідомили, що виділять Україні ще 250 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння у межах програми PURL. Перед цим Польща також пообіцяла до кінця цього року спрямувати 100 мільйонів доларів, аби озброїти Україну.