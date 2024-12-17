На Одещині скасували тендер на ремонт сільської ради вартістю понад ₴29 млн

На Одещині скасували тендер на ремонт сільської ради через порушення вимог замовника. Фото: БЕБ

В Одеському районі скасували ризиковий тендер на реконструкцію будівлі сільської ради через порушення вимог замовника. Очікувана вартість закупівлі склала 29,2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Аналітики встановили, відповідно до фінансової звітності за останні пʼять років, середньорічний дохід фірми-учасника закупівлі складає лише 2,2 мільйонів гривень, при необхідних 8,8 мільйонів гривень. Таким чином пропозиція учасника тендеру не відповідає вимогам встановленим у тендерній документації замовника.

Зазначається, що сільській раді відправили рекомендаційний лист, де порекомендували перевірити дотримання законодавства під час проведення згаданого тендеру. Внаслідок перевірки тендер скасували.

За даними системи публічних закупівель Prozorro, планували ремонтувати адміністративну будівлю Дальницької сільської ради. Тендер опублікували у жовтні, тоді перемогла компанія «ЕТМ ГРУП». Однак вже 20 листопада через порушення договір розірвали.

Скасований тендер на реставрацію Дальницької сільської ради. Скриншот з ProZorro

Нагадаємо, в Одесі через порушення скасували договір на ремонт будинку, пошкодженого внаслідок атак російських військ. Понад 45 мільйонів гривень хотіли заплати будівельній компанії, яка не має кваліфікованих працівників та матеріально-технічної бази для проведення робіт.