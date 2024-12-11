В Одесі через порушення скасували договір на ремонт пошкодженого внаслідок атак РФ будинку. Фото: Суспільне

В Одесі через порушення скасували договір на ремонт будинку, пошкодженого внаслідок атак російських військ. Понад 45 мільйонів гривень хотіли заплати будівельній компанії, яка не має кваліфікованих працівників та матеріально-технічної бази для проведення робіт.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Аналітики з'ясували, що підприємство, яке подало пропозицію, немає необхідної матеріально-технічної бази для виконання робіт та не підтвердило наявність кваліфікованих працівників. Також будівельна компанія уклала кілька договорів на виконання робіт з різними підприємствами, не маючи достатньої кількості трудових ресурсів.

Щоб уникнути неефективного використання бюджетних коштів, аналітики направили замовнику рекомендаційний лист, в якому відзначили недоцільність виконання робіт цією компанією. У результаті договір між департаментом Одеської міської ради та переможцем тендера розірвали.

В Одесі через порушення розірвали договір на ремонт будинку пошкодженого після атак РФ. Фото: пресслужба БЕБ в Одеській області

Слід зазначити, що у вересні поточного року департамент міського господарства Одеської міської ради оголосив тендер на ремонт багатоквартирного будинку на проспекті Шевченка, 8В. Вартість робіт оцінили в більше ніж 45 мільйонів гривень. Переможцем торгів стало ТОВ «Пилон Вест», але 12 листопада договір з компанією розірвали.

Вже в середині листопада оголосили повторний тендер, а 6 грудня підрядником обрали «Строй-Інвест-Груп-7», при цьому вартість ремонту залишилася незмінною.

Раніше повідомлялось, що в Одесі посадовці планували заплатити 90 мільйонів гривень за реконструкцію будівлі школи фірмі, яка не має відповідного досвіду і кваліфікованих працівників.