В Одесі скасували тендер на ремонт школи на ₴90 млн, — БЕБ

В Одесі скасували тендер на ремонт школи на 90 млн грн, фото: БЕБ

В Одесі посадовці планували заплатити 90 мільйонів гривень за реконструкцію будівлі школи фірмі, яка не має відповідного досвіду і кваліфікованих працівників. Наразі за сприянням БЕБ процедуру закупівлі скасували.

Як повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ), в Одесі посадовці провели закупівлю послуг з реконструкції будівлі загальноосвітньої школи. Початкова ціна за роботи становила 109 мільйонів гривень. Підприємство під час торгів надало тендерну пропозицію на 90 мільйонів гривень, яку замовник прийняв.

Фахівці БЕБ встановили, що підрядник, з яким збиралися укласти угоду, не відповідає вимогам тендеру. Зокрема на підприємстві відсутні працівники відповідної кваліфікації, а фірма не має досвіду виконання такого виду робіт. Також Бюро виявило, що учасник навмисно завищив показники податкової звітності, аби таким чином продемонструвати свою фінансову спроможність.

Тож БЕБ рекомендувало посадовцям відхилити пропозицію цього учасника. Наразі процедуру закупівлі відмінили.

Нагадаємо, що Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради повторно шукає підрядника, який відремонтує їдальню у гімназії №52. Ціна закупівлі зросла на 1,2 мільйона гривень.