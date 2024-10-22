  • вівторок

    22 жовтня, 2024

  • 15.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 15.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі скасували тендер на ремонт школи на ₴90 млн, — БЕБ

В Одесі скасували тендер на ремонт школи на 90 млн грн, фото: БЕБВ Одесі скасували тендер на ремонт школи на 90 млн грн, фото: БЕБ

В Одесі посадовці планували заплатити 90 мільйонів гривень за реконструкцію будівлі школи фірмі, яка не має відповідного досвіду і кваліфікованих працівників. Наразі за сприянням БЕБ процедуру закупівлі скасували.

Як повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ), в Одесі посадовці провели закупівлю послуг з реконструкції будівлі загальноосвітньої школи. Початкова ціна за роботи становила 109 мільйонів гривень. Підприємство під час торгів надало тендерну пропозицію на 90 мільйонів гривень, яку замовник прийняв. 

Фахівці БЕБ встановили, що підрядник, з яким збиралися укласти угоду, не відповідає вимогам тендеру. Зокрема на підприємстві відсутні працівники відповідної кваліфікації, а фірма не має досвіду виконання такого виду робіт. Також Бюро виявило, що учасник навмисно завищив показники податкової звітності, аби таким чином продемонструвати свою фінансову спроможність. 

Тож БЕБ рекомендувало посадовцям відхилити пропозицію цього учасника. Наразі процедуру закупівлі відмінили.

Нагадаємо, що Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради повторно шукає підрядника, який відремонтує їдальню у гімназії №52. Ціна закупівлі зросла на 1,2 мільйона гривень.

Останні новини про: Бюро економічної безпеки

Експортера зерна на Одещині підозрюють у несплаті податків на понад ₴33 млн
На Одещині підозрюють чоловіка за збут тютюну для кальяну
На Одещині підозрюють трьох чоловіків за продаж підроблених телефонних аксесуарів

Читайте також:

новини

Справа МСЕК в Миколаєві: Підозра поки не оголошена, фігуранти не затримані

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

Олена Козубовська
новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Бюро економічної безпеки

На Одещині підозрюють трьох чоловіків за продаж підроблених телефонних аксесуарів
На Одещині підозрюють чоловіка за збут тютюну для кальяну
Експортера зерна на Одещині підозрюють у несплаті податків на понад ₴33 млн

«Підозра наразі не оголошена», — у спецпрокуратурі Миколаївщини прокоментували обшуки у керівниці обласної МСЕК

Миколаїв отримав ще техніку для переробки будсміття від руйнацій на ₴10,6 млн

4 години тому

Минулої доби вогнеборці загасили шість пожеж на Миколаївщині, одна виникла через обстріл

Головне сьогодні