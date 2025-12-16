З Одеси намагалися незаконно експортувати понад 7 тис. тонн сої за підробленими документами
18:23, 16 грудня, 2025
В Одесі викрили агротрейдера, який намагався незаконно вивезти за кордон 7,5 тисячі тонн соєвих бобів.
Як повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки, вантаж планували експортувати до Туреччини та Румунії. Для цього використовували підроблені документи про походження продукції, фіктивні підприємства і ФОПи, щоб уникнути сплати податків.
Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах у Чернівецькій області детективи БЕБ вилучили понад шість тисяч тонн соєвих бобів, уже завантажених на судно, а також 1,6 тисячі тонн сої у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйони гривень.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні про умисне ухилення від сплати податків.
Раніше повідомлялось, що прикордонники на пункті пропуску «Порубне» зупинили українку, яка намагалася незаконно перевезти через кордон майже мільйон доларів.
