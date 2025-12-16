 З Одеси намагалися незаконно експортувати понад 7 тис. тонн сої

  • вівторок

    16 грудня, 2025

  • 3.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 3.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З Одеси намагалися незаконно експортувати понад 7 тис. тонн сої за підробленими документами

З Одеси намагалися вивезти 7 тисяч тонн сої за підробленими документами. Фото: БЕБЗ Одеси намагалися вивезти 7 тисяч тонн сої за підробленими документами. Фото: БЕБ

В Одесі викрили агротрейдера, який намагався незаконно вивезти за кордон 7,5 тисячі тонн соєвих бобів.

Як повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки, вантаж планували експортувати до Туреччини та Румунії. Для цього використовували підроблені документи про походження продукції, фіктивні підприємства і ФОПи, щоб уникнути сплати податків.

Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах у Чернівецькій області детективи БЕБ вилучили понад шість тисяч тонн соєвих бобів, уже завантажених на судно, а також 1,6 тисячі тонн сої у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйони гривень.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні про умисне ухилення від сплати податків.

Раніше повідомлялось, що прикордонники на пункті пропуску «Порубне» зупинили українку, яка намагалася незаконно перевезти через кордон майже мільйон доларів.

Останні новини про: Одеса

Депутатку Одеської міськради та шістьох осіб підозрюють у розкраданні понад ₴2,2 млн на соцпрограмах
В Одесі лікарі врятували дитину з рідкісною хворобою
На Одещині двоє дітей отруїлися чадним газом через роботу генератора
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві на державній «Зорі»-«Машпроект» другий місяць не платять зарплату

Анна Гакман
новини

У Миколаєві підприємець заявив, що КП «Ритуальна служба» не допускає його до роботи на кладовищі

Катерина Середа
новини

Сєнкевич передумав віддавати архітектору охорону культурної спадщини: створять окремий підрозділ

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині через ґрунтові води будівництво укриття у гімназії здорожчало на ₴87 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

На Одещині двоє дітей отруїлися чадним газом через роботу генератора
В Одесі лікарі врятували дитину з рідкісною хворобою
Депутатку Одеської міськради та шістьох осіб підозрюють у розкраданні понад ₴2,2 млн на соцпрограмах

ГРОШІ

У Миколаєві на «Зорі» другий місяць не платять зарплати

СУСПІЛЬСТВО

У Миколаєві підприємець заявив, що КП «Ритуальна служба» не допускає його до роботи на кладовищі

4 години тому

Ялини, сосни та смереки: у скільки миколаївцям обійдеться новорічне дерево?

Ірина Олехнович

Головне сьогодні