З Одеси намагалися незаконно експортувати понад 7 тис. тонн сої за підробленими документами

З Одеси намагалися вивезти 7 тисяч тонн сої за підробленими документами. Фото: БЕБ

В Одесі викрили агротрейдера, який намагався незаконно вивезти за кордон 7,5 тисячі тонн соєвих бобів.

Як повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки, вантаж планували експортувати до Туреччини та Румунії. Для цього використовували підроблені документи про походження продукції, фіктивні підприємства і ФОПи, щоб уникнути сплати податків.

Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах у Чернівецькій області детективи БЕБ вилучили понад шість тисяч тонн соєвих бобів, уже завантажених на судно, а також 1,6 тисячі тонн сої у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйони гривень.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні про умисне ухилення від сплати податків.

