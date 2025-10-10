На Буковині жінка сховала майже мільйон доларів у моторі авто, щоб вивезти їх до Румунії
- Марія Хаміцевич
17:24, 10 жовтня, 2025
Прикордонники на пункті пропуску «Порубне» зупинили українку, яка намагалася незаконно перевезти через кордон майже мільйон доларів.
Як повідомили в Державній прикордонній службі України, 35-жінка їхала до Румунії на автомобілі «Mercedes E 55 AMG». За інформацією оперативників, вона могла перевозити приховані гроші, тому авто відправили на ретельний огляд.
Під час перевірки прикордонники разом із митниками знайшли у моторному відсіку спеціально зроблений тайник. Усередині було 38 пакунків і 7 згортків із готівкою.
Загалом вилучили 970 тисяч доларів — це понад 40 мільйонів гривень за курсом НБУ. Машину теж забрали, її вартість оцінили у 1,2 мільйона гривень. Про порушення прикордонники повідомили Бюро економічної безпеки.
Нагадаємо, нещодавно через українсько-польський кордон у Львівській області хотіли незаконно ввезти техніку загальною вартістю близько восьми мільйонів гривень. Найбільшу партію виявили у пункті пропуску «Шегині». Прикордонники та оперативники зупинили мікроавтобуси і знайшли 148 iPhone різних моделей.
