Львівщину накрила зимова погода: прикордонники показали засніжені пейзажі
21:18, 18 листопада, 2025
-
На Львівщину прийшла справжня зима, і прикордонники Карпатського загону оприлюднили кадри зі своєї роботи на українсько-польському напрямку.
Як повідомили у Державній прикордонній службі України, пейзажі прикордонної місцевості зняли завдяки сучасній технології, системі відеоспостереження та цифровому сервісу.
На фото видно ділянки відділів «Смільниця» та «Сянки», де температура помітно знизилася, а густі тумани часто накривають територію, розповіли у ДПС України.
Також прикордонники закликали туристів бути уважними, не сходити з позначених маршрутів та дотримуватися правил перебування в прикордонній зоні.
Нагадаємо, раніше перший цього року сніг зафіксували 24 серпня на найвищому гірському масиві українських Карпат.
