Львівщину накрила зимова погода: прикордонники показали засніжені пейзажі

Засніжені пейзажі на Львівщині. Листопад, 2025 року. Фото: ДержприкордонслужбаЗасніжені пейзажі на Львівщині. Листопад, 2025 року. Фото: Держприкордонслужба

На Львівщину прийшла справжня зима, і прикордонники Карпатського загону оприлюднили кадри зі своєї роботи на українсько-польському напрямку.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, пейзажі прикордонної місцевості зняли завдяки сучасній технології, системі відеоспостереження та цифровому сервісу.

На фото видно ділянки відділів «Смільниця» та «Сянки», де температура помітно знизилася, а густі тумани часто накривають територію, розповіли у ДПС України.

Засніжені пейзажі на Львівщині. Листопад, 2025 року. Фото: ДержприкордонслужбаЗасніжені пейзажі на Львівщині. Листопад, 2025 року. Фото: Держприкордонслужба
Засніжені пейзажі на Львівщині. Листопад, 2025 року. Фото: ДержприкордонслужбаЗасніжені пейзажі на Львівщині. Листопад, 2025 року. Фото: Держприкордонслужба

Також прикордонники закликали туристів бути уважними, не сходити з позначених маршрутів та дотримуватися правил перебування в прикордонній зоні.

Засніжені пейзажі на Львівщині. Листопад, 2025 року. Фото: ДержприкордонслужбаЗасніжені пейзажі на Львівщині. Листопад, 2025 року. Фото: Держприкордонслужба
Засніжені пейзажі на Львівщині. Листопад, 2025 року. Фото: ДержприкордонслужбаЗасніжені пейзажі на Львівщині. Листопад, 2025 року. Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, раніше перший цього року сніг зафіксували 24 серпня на найвищому гірському масиві українських Карпат.

