  неділя

    24 серпня, 2025

  • 13.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 24 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 13.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести

У Карпатах на День Незалежності випав перший сніг

Фото: Гірські рятувальники ПрикарпаттяФото: Гірські рятувальники Прикарпаття

У неділю 24 серпня на найвищому гірському масиві українських Карпат зафіксували перший цього року сніг.

Про це повідомив працівник обсерваторії на горі Піп Іван Василь Фіцак, який опублікував відео у Facebook.

Сніг випав на Чорногорі та горі Піп Іван. Там також були гроза, град і сильний вітер.

Гірські рятувальники розповіли, що станом на ранок у районі Заросляка біля Говерли температура повітря становила лише +2°С, дув західний вітер до 8 м/с. У горах йшов дощ із градом.

Раніше повідомлялось, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

Читайте також:

новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
новини

Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі

Ірина Олехнович
Обмін полоненими у День Незалежності: повернулися військові та цивільні

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

5 годин тому

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

