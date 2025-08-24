У Карпатах на День Незалежності випав перший сніг

Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

У неділю 24 серпня на найвищому гірському масиві українських Карпат зафіксували перший цього року сніг.

Про це повідомив працівник обсерваторії на горі Піп Іван Василь Фіцак, який опублікував відео у Facebook.

Сніг випав на Чорногорі та горі Піп Іван. Там також були гроза, град і сильний вітер.

Гірські рятувальники розповіли, що станом на ранок у районі Заросляка біля Говерли температура повітря становила лише +2°С, дув західний вітер до 8 м/с. У горах йшов дощ із градом.

Раніше повідомлялось, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.