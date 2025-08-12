Спека і посухи: на Миколаївщині літо може тривати понад 5 місяців

На Миколаївщині літо може тривати понад п’ять місяців. Архівне фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

Про це розповіла українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська, в інтерв’ю Олексію Суханову.

— Через зміни клімату літо стає тривалішим. На західну Україну воно йде все більше й більше, — зазначила фахівчиня.

За її словами, ймовірно, температура підвищиться щонайменше на 2°С на півдні — на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі, частині Донеччини. Там середньодобова температура складатиме 28-30°С й вище.

Реклама

Такі зміни спричинять виклики для сільського господарства, водопостачання та здоров’я людей. Екстремальні погодні явища, як-от ураганний вітер, сильний град чи пилові бурі, ставатимуть дедалі частішими.

— Найпомітніші зміни — вже спостерігаються по екстремальних погодних явищах, які у буквальному сенсі б’ють по голові градом розміром з яйце…, — розповіла Світлана Краковська.

Науковиця наголошує, що сценарій майбутнього залежить від дій людства: зменшення викидів парникових газів, перехід на відновлювані джерела енергії та бережливе ставлення до довкілля можуть уповільнити кліматичні зміни. Інакше Миколаївщина та інші південні регіони ризикують стати одними з найспекотніших та найпосушливіших.

Раніше повідомлялось, що через тривалу посуху, що триває вже другий рік, на Миколаївщині втратили майже 400 гектарів кукурудзи та половину урожаю соняшника.

Читайте також статтю «МикВісті» «Аномальна спека в Миколаєві. Як уберегтися?».