Через атаки росіян на кордоні з Румунією зникло світло: пропуск авто ускладнений

Через атаки росіян на кордоні з Румунією зникло світло. Фото: Держприкордонслужба

На пункті пропуску «Дяківці» на кордоні з Румунією тимчасово не здійснюють пропуск автомобілів та пішоходів через відсутність електроживлення.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У відомстві зазначили, що промислове електроживлення на пункті пропуску зникло після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Прикордонники запевнили, що вже вживають заходів для відновлення електропостачання та закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Для перетину кордону з Румунією тимчасово радять користуватися пунктами пропуску «Красноїльськ» або «Порубне».

Нагадаємо, що після останньої масованої атаки Росії ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Через це Україна ініціює термінове скликання Ради керуючих МАГАТЕ.