Україна закликає МАГАТЕ скликати Раду керуючих через російські атаки на енергосистему. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

Після останньої масованої атаки Росії ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Через це Україна ініціює термінове скликання Ради керуючих МАГАТЕ.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, пише «Суспільне».

— Після останнього обстрілу аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Минулої ночі ворог застосував 45 ракет різних типів, із яких понад 30 — балістичні та касетні. Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. Росія використовує розвідувальні дані, щоб завдавати ударів саме по ключових елементах енергосистеми, — зазначив урядовець.

За його словами, нині в більшості регіонів країни вимушено діють погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу. На даний момент одночасно застосовуються до чотирьох черг відключень.

Найважча ситуація спостерігається в Полтавській та Харківській областях через пошкодження високовольтних ліній і дефіцит переданої електроенергії. Обмеження також діють у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та у місті Києві.

Колісник також повідомив, що російські війська завдали ударів по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

— Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризику аварій та каскадних відключень у системі, — пояснив він.

Заступник міністра наголосив, що Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Україна звернулася до Агентства з проханням терміново скликати Раду керуючих, аби виробити механізми запобігання російським атакам на критичну інфраструктуру та посилити міжнародний тиск у питаннях ядерної й радіаційної безпеки.

Нагадаємо, у Миколаєві 10 листопада прогнозують в середньому 12 годин відключень світла.