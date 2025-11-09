  • неділя

    9 листопада, 2025

  • 11.3°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 9 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 11.3° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У середньому 9 годин без світла: в Миколаєві оприлюднили графік відключень на 10 листопада

Миколаївці під час блекауту, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Архівне фото: «МикВісті»Миколаївці під час блекауту, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві 10 листопада прогнозують в середньому 9 годин відключень світла.

Енергетики оприлюднили попередній графік погодинних відключень електрики на понеділок, 10 листопада. Обмеження діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59.

За розрахунками, більшість підчерг проведе без світла приблизно 9 годин. Час відключення вказаний з урахуванням перехідних «жовтих» годин — моментів переключення між включенням та вимкненням.

Графік відключень:

  • 1.1 — 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30–22:30

  • 1.2 — 05:30–09:00; 12:30–16:00; 19:30–23:00

  • 2.1 — 07:30–12:30; 16:00–19:30; 23:00–00:00

  • 2.2 — 07:30–12:30; 16:00–19:30; 23:00–00:00

  • 3.1 — 00:00–05:30; 09:00–12:30; 16:00–19:30

  • 3.2 — 02:00–05:30; 09:00–16:00; 19:30–23:00

  • 4.1 — 02:00–05:30; 09:00–12:30; 16:00–19:30; 23:00–00:00

  • 4.2 — 02:00–09:00; 12:30–16:00; 19:30–23:00

  • 5.1 — 02:00–09:00; 12:30–16:00; 23:00–00:00

  • 5.2 — 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–23:00

  • 6.1 — 00:00–02:00; 05:30–09:00; 12:30–19:30

  • 6.2 — 00:00–02:00; 05:30–09:00; 12:30–19:30

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Зазначимо, в ніч на 8 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Ворожі дрони та ракети були націлені на об'єкт енергетичної інфраструктури. Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що удар 8 листопада став одним з найважчих за весь час повномасштабної війни.

Останні новини про: Відключення електроенергії

На Миколаївщині 7 листопада будуть погодинні відключення світла
Жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 8 листопада
Відключення електроенергії на Миколаївщині: світла завтра не буде до 12 годин
Реклама

Читайте також:

новини

JICA підтримала ініціативу Миколаєва з переробки відходів руйнувань від інших громад: їм пропонують два типи умов

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївці просять Мінекономіки заборонити будівництво заправки в парку біля «Зорі»

Альона Коханчук
новини

«Треба радіти, що свою роботу вони вже виконали», — під час розширення 6-ї Слобідської у Миколаєві ДЖКГ переасфальтує ділянку після ТЕЦ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Відключення електроенергії на Миколаївщині: світла завтра не буде до 12 годин
Жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 8 листопада
На Миколаївщині 7 листопада будуть погодинні відключення світла

Страви не те, що недосолені, а іноді просто гидкі: батьки скаржаться на харчування в ліцеї №40

Анджеліна Джолі розповіла, як над нею пролітав дрон під час візиту до Миколаєва та Херсону

8 годин тому

Росіяни сім разів атакували Миколаївську область FPV-дронами

ІНЦИДЕНТ

Головне сьогодні