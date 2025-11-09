У середньому 9 годин без світла: в Миколаєві оприлюднили графік відключень на 10 листопада

Миколаївці під час блекауту, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві 10 листопада прогнозують в середньому 9 годин відключень світла.

Енергетики оприлюднили попередній графік погодинних відключень електрики на понеділок, 10 листопада. Обмеження діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59.

За розрахунками, більшість підчерг проведе без світла приблизно 9 годин. Час відключення вказаний з урахуванням перехідних «жовтих» годин — моментів переключення між включенням та вимкненням.

Графік відключень:

1.1 — 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30–22:30

1.2 — 05:30–09:00; 12:30–16:00; 19:30–23:00

2.1 — 07:30–12:30; 16:00–19:30; 23:00–00:00

2.2 — 07:30–12:30; 16:00–19:30; 23:00–00:00

3.1 — 00:00–05:30; 09:00–12:30; 16:00–19:30

3.2 — 02:00–05:30; 09:00–16:00; 19:30–23:00

4.1 — 02:00–05:30; 09:00–12:30; 16:00–19:30; 23:00–00:00

4.2 — 02:00–09:00; 12:30–16:00; 19:30–23:00

5.1 — 02:00–09:00; 12:30–16:00; 23:00–00:00

5.2 — 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–23:00

6.1 — 00:00–02:00; 05:30–09:00; 12:30–19:30

6.2 — 00:00–02:00; 05:30–09:00; 12:30–19:30

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.