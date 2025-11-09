У середньому 9 годин без світла: в Миколаєві оприлюднили графік відключень на 10 листопада
21:09, 09 листопада, 2025
У Миколаєві 10 листопада прогнозують в середньому 9 годин відключень світла.
Енергетики оприлюднили попередній графік погодинних відключень електрики на понеділок, 10 листопада. Обмеження діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59.
За розрахунками, більшість підчерг проведе без світла приблизно 9 годин. Час відключення вказаний з урахуванням перехідних «жовтих» годин — моментів переключення між включенням та вимкненням.
Графік відключень:
-
1.1 — 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30–22:30
-
1.2 — 05:30–09:00; 12:30–16:00; 19:30–23:00
-
2.1 — 07:30–12:30; 16:00–19:30; 23:00–00:00
-
2.2 — 07:30–12:30; 16:00–19:30; 23:00–00:00
-
3.1 — 00:00–05:30; 09:00–12:30; 16:00–19:30
-
3.2 — 02:00–05:30; 09:00–16:00; 19:30–23:00
-
4.1 — 02:00–05:30; 09:00–12:30; 16:00–19:30; 23:00–00:00
-
4.2 — 02:00–09:00; 12:30–16:00; 19:30–23:00
-
5.1 — 02:00–09:00; 12:30–16:00; 23:00–00:00
-
5.2 — 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–23:00
-
6.1 — 00:00–02:00; 05:30–09:00; 12:30–19:30
-
6.2 — 00:00–02:00; 05:30–09:00; 12:30–19:30
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Зазначимо, в ніч на 8 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Ворожі дрони та ракети були націлені на об'єкт енергетичної інфраструктури. Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що удар 8 листопада став одним з найважчих за весь час повномасштабної війни.
