На Житомирщині харків’янин підірвав гранату на вокзалі: 4 загиблих, 12 поранених

На Житомирщині чоловік підірвав гранату на пероні вокзалу. Фото: НацполіціяНа Житомирщині чоловік підірвав гранату на пероні вокзалу. Фото: Нацполіція

У п'ятницю, 24 жовтня, у місті Овруч на Житомирщині стався вибух гранати на залізничному вокзалі. За попередньою інформацією, загинули четверо людей, ще 12 осіб дістали поранення.

Як повідомили у Державній прикордонній службі та Національній поліції, під час перевірки один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, який спрацював просто на пероні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти та представники екстрених служб.

— За попередньою інформацією, четверо людей загинули, ще 12 — отримали поранення. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області, відділ поліції №1 Коростенського райуправління, поліцейські вибухотехніки, криміналісти, інші екстрені служби, — повідомили у поліції.

На Житомирщині чоловік підірвав гранату на пероні вокзалу. Фото: ДПСУНа Житомирщині чоловік підірвав гранату на пероні вокзалу. Фото: ДПСУ

Зазначається, що вибух вчинив 23-річний житель Харкова. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги від отриманих травм. Загиблі три жінок віком 29, 58 та 82 роки, усі — мешканки Коростенського району. Серед них, співробітниця Державної прикордонної служби.

Раніше в Радсадівській громаді Миколаївського району вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинув місцевий житель, ще троє людей отримали поранення.

