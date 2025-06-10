На Миколаївщині від вибуху гранати загинув чоловік, ще троє людей постраждали

На Миколаївщині загинула людина внаслідок вибуху гранату. Ілюстраційне фото: Getty Images

Увечері 9 червня в Радсадівській громаді Миколаївського району вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинув місцевий житель, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними поліції, вибух стався на вулиці поблизу одного з кафе. На місці події загинув 64-річний місцевий мешканець. Його 48-річну дружину та 37-річного племінника доставили до медичного закладу з пораненнями. Ще один постраждалий — 31-річний чоловік — відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, на Миколаївщині поліція розслідує вибух гранати у дворі приватного будинку, внаслідок якого загинули трирічний хлопчик і жінка.