На Миколаївщині від вибуху гранати загинув чоловік, ще троє людей постраждали
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- Даріна Мельничук
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10:48, 10 червня, 2025
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Увечері 9 червня в Радсадівській громаді Миколаївського району вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинув місцевий житель, ще троє людей отримали поранення.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
За даними поліції, вибух стався на вулиці поблизу одного з кафе. На місці події загинув 64-річний місцевий мешканець. Його 48-річну дружину та 37-річного племінника доставили до медичного закладу з пораненнями. Ще один постраждалий — 31-річний чоловік — відмовився від госпіталізації.
Нагадаємо, на Миколаївщині поліція розслідує вибух гранати у дворі приватного будинку, внаслідок якого загинули трирічний хлопчик і жінка.
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