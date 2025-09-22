На Львівщині через кордон хотіли провезти сотні нелегальних iPhone. Фото: Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон

Через українсько-польський кордон у Львівській області хотіли незаконно ввезти техніку загальною вартістю близько восьми мільйонів гривень.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

На кордоні на Львівщині затримали сотні нелегальних iPhone. Фото: Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон На кордоні на Львівщині затримали сотні нелегальних iPhone. Фото: Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон

Зазначається, що найбільшу партію виявили у пункті пропуску «Шегині». Прикордонники та оперативники зупинили мікроавтобуси і знайшли 148 iPhone різних моделей.

«Під час перевірки мікроавтобусів Renault та Mercedes прикордонники у співпраці з оперативниками загону виявили 148 iPhone різних моделей, які намагалися перевезти з Німеччини до Чернівців для подальшого продажу. Частину ґаджетів перевозили із приховуванням, а серед іншого також виявили пральні машини, електроплити, акумулятори та морозильну камеру», — йдеться у повідомленні.

У пункті пропуску «Рава-Руська» у схованках автомобіля Peugeot прикордонники знайшли понад 10 смартфонів Samsung, 10 iPhone 15 та навушники Samsung, а в мікроавтобусі Mercedes — ще три iPhone 17. Подібний випадок зафіксували у «Нижанковичах», де у Chrysler виявили два iPhone 17.

На кордоні на Львівщині затримали сотні нелегальних iPhone. Фото: Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон На кордоні на Львівщині затримали сотні нелегальних iPhone. Фото: Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон

Нагадаємо, що у пункті пропуску «Орлівка» на Одещині прикордонники вилучили ікону Ісуса Христа 19-го століття, яка ймовірно має культурну або історичну цінність.