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На Одещині прикордонники вилучили ікону з імовірною культурною цінністю

Вилучена митниками ікона Ісуса Христа 19-го століття. Фото: Державна прикондонна служба УкраїниВилучена митниками ікона Ісуса Христа 19-го століття. Фото: Державна прикондонна служба України

У пункті пропуску «Орлівка» на Одещині прикордонники вилучили ікону Ісуса Христа 19-го століття, яка ймовірно має культурну або історичну цінність.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Ікону виявили під час огляду транспортного засобу, яким керував 40-річний громадянин України. У чоловіка не було дозвільних документів на вивезення предмета за межі країни.

Реліквію вилучили до ухвалення відповідного рішення судом. Наразі триває експертиза, яка має встановити, чи становить ікона культурну або історичну цінність.

Митна служба склала на водія протокол за статтею 483 Митного кодексу України «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю».

Ця стаття передбачає накладення штрафу у розмірі від 50% до 100% вартості товару з його конфіскацією. Остаточне рішення прийматиме суд.

Нагадаємо, у пункті пропуску «Тиса» прикордонники Чопського загону затримали 19-річного мешканця Львова, який намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Як з’ясувалося, це вже тринадцята його спроба виїхати з України.

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