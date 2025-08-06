У Єврокомісії підтримали призначення Цивінського головою БЕБ
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- Світлана Іванченко
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18:54, 06 серпня, 2025
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Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.
Вітання вона опублікувала в соцмережах.
— Я вітаю призначення нового керівника Бюро економічної безпеки — вирішальну реформу, яку рішуче заохочує ЄС, — написала Марта Кос.
Вона підкреслила, що Євросоюз підтримує цей крок України на шляху до членства.
— ЄС підтримує цей крок до зміцнення інституцій і шлях України до членства. Прогрес має тривати, — додала Єврокомісарка.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки.
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