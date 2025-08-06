У Єврокомісії підтримали призначення Цивінського головою БЕБ

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Фото: Getty Images

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.

Вітання вона опублікувала в соцмережах.

— Я вітаю призначення нового керівника Бюро економічної безпеки — вирішальну реформу, яку рішуче заохочує ЄС, — написала Марта Кос.

Вона підкреслила, що Євросоюз підтримує цей крок України на шляху до членства.

— ЄС підтримує цей крок до зміцнення інституцій і шлях України до членства. Прогрес має тривати, — додала Єврокомісарка.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки.