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У Єврокомісії підтримали призначення Цивінського головою БЕБ

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Фото: Getty ImagesЄврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Фото: Getty Images

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.

Вітання вона опублікувала в соцмережах. 

— Я вітаю призначення нового керівника Бюро економічної безпеки — вирішальну реформу, яку рішуче заохочує ЄС, — написала Марта Кос.

Вона підкреслила, що Євросоюз підтримує цей крок України на шляху до членства.

— ЄС підтримує цей крок до зміцнення інституцій і шлях України до членства. Прогрес має тривати, — додала Єврокомісарка.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки.

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