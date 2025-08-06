Уряд призначив директора Бюро економічної безпеки: ним став Олександр Цивінський
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- Аліса Мелік-Адамян
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11:25, 06 серпня, 2025
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Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Свириденко зазначила, що після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — «немає застережень щодо його кандидатури».
За її словами, уряд тепер очікує на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення «вагомого рівня довіри» між Бюро й українськими підприємцями.
— Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави, — додала Юлія Свириденко.
Раніше Юлія Свириденко прокоментувала ситуацію з відмовою уряду затвердити кандидата на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри вимоги МВФ та Єврокомісії. Вона заявила, що уряд діяв відповідно до процедур: отримав кандидатуру від комісії, провів голосування і направив рішення назад.
Однак 30 липня Кабінет Міністрів вдруге не затвердив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду очільника Бюро економічної безпеки України.
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