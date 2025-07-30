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Уряд знову не підтримав призначення Цивінського головою БЕБ

Олександр Цивінський. Фото: trueua.infoОлександр Цивінський. Фото: trueua.info

Кабінет Міністрів вдруге не затвердив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду очільника Бюро економічної безпеки України.

Про це 30 липня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Щоб не було навіть сумнівів — сьогодні на свому засіданні Уряд знову порушив закон і НЕ призначив голову БЕБ», — написав він.

Слід зазначити, що 23 липня конкурсна комісія, до складу якої входять і міжнародні експерти, повторно подала Олександра Цивінського на цю посаду.

Раніше Юлія Свириденко також прокоментувала ситуацію з відмовою уряду затвердити кандидата на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри вимоги МВФ та Єврокомісії. Вона заявила, що уряд діяв відповідно до процедур: отримав кандидатуру від комісії, провів голосування і направив рішення назад.

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