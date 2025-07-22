Свириденко заявила, що проблему корупції в Україні перебільшують. Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко вважає, що в українському суспільстві питання корупції надто перебільшене.

Про це вона сказала в інтерв’ю агентству Bloomberg. За її словами, хоча більшість українців вважають корупцію поширеним явищем, на практиці з нею стикалися значно менше людей.

Юлія Свириденко підкреслила, що проблема «перебільшується і надмірно акцентується» у певних соціальних групах. Водночас вона зазначила, що міжнародні партнери оцінюють ситуацію в Україні за іншими критеріями.

— Чесно кажучи, в українському суспільстві та певних соціальних групах ця проблема перебільшується і надмірно акцентується, — сказала прем'єрка.

Юлія Свириденко також прокоментувала ситуацію з відмовою уряду затвердити кандидата на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри вимоги МВФ та Єврокомісії. Вона заявила, що уряд діяв відповідно до процедур: отримав кандидатуру від комісії, провів голосування і направив рішення назад.

Слід зазначити, що Європейський Союз наразі не розглядає можливість зупинити фінансову підтримку України через дії української влади щодо антикорупційних органів — НАБУ та САП. Водночас там заявили, що для вступу до ЄС Україна повинна мати потужну спроможність протидіяти корупції та забезпечувати стійкість своїх інституцій.