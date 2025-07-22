У ЄС заявили, що скандали довкола НАБУ не вплинуть на фінансову допомогу Україні
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
18:42, 22 липня, 2025
-
Європейський Союз наразі не розглядає можливість зупинити фінансову підтримку України через дії української влади щодо антикорупційних органів — НАБУ та САП.
Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі «Європейській правді».
За його словами, подібне питання зараз не обговорюється. Водночас він нагадав, що в ЄС існують механізми контролю та рішення, які можуть бути задіяні у разі потреби. Проте поки цього не планується.
— Отже, запобіжні механізми існують. Але побачимо, чи ми взагалі колись до цього дійдемо, – Гійом Мерсьє.
Як повідомляє Суспільне, Гійом Мерсьє також заявив, що для вступу до ЄС Україна повинна мати потужну спроможність протидіяти корупції та забезпечувати стійкість своїх інституцій.
— Європейський Союз стурбований нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій — НАБУ та САП. Ці установи є ключовими для реформи в Україні та мають діяти незалежно, щоб ефективно боротися з корупцією й зберігати довіру суспільства, — наголосив речник Єврокомісії.
Що сталося?
Вранці 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора проводять обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро.
Слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Зазначається, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.
Крім того, СБУ вже затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.
Водночас у НАБУ вважають обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.
Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.
Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.
Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними».
Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.
Останні новини про: Війна в Україні