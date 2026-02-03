Несплачені податки та штрафи: на Одещині агротрейдер відшкодував бюджету понад ₴19 млн

На Одещині агротрейдер відшкодував бюджету понад 19 млн грн. Фото: БЕБ

В Одеській області агропостачальник, який займався експортом сої, добровільно відшкодував до бюджету майже 19,3 мільйона гривень несплачених податків та штрафів.

Про це повідомили в територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України.

Детективи встановили, що підприємство реалізовувало близько 10,5 тисячі тонн сої орієнтовною вартістю 104 мільйони гривень в Україні та на експорт — до Туреччини, Румунії та ОАЕ. Під час подання податкової звітності компанія занизила податок на прибуток, приховавши частину доходів, через що до державного бюджету не надійшло понад 18,7 мільйона гривень.

Під час досудового розслідування підприємство добровільно сплатило непогашені податки та штрафи, і кошти вже надійшли до бюджету.

Розслідування у справі про умисне ухилення від сплати податків завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

