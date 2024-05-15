Корпус "Дачі Кудрявцева" після російського удару в серпні 2022 року. Фото відділу охорони культурної спадщини Миколаєва

Управління культури Миколаївської ОВА не надавало дозволу на демонтаж одного з корпусів архітектурної пам'ятки місцевого значення, відомої як «Дача Кудрявцева».

Про це «НикВести» повідомила завідувач сектору охорони культурної спадщини управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Ольга Скарлат.

Мова йде про один з шести корпусів «Дачі Кудрявцева» який постраждав внаслідок російського удару у серпні 2022 року. Нещодавно стало відомо, що власник території демонтував будівлю.

Так сьогодні виглядає будівельний майданчик на місці колишнього корпусу "Дачі Кудрявцева". Фото: «НикВести»

Нагадаємо, власник території запевняє, що має необхідні документи, згідно з якими має право на демонтаж будівлі та погоджував демонтажі роботи з обласним управлінням культури. Однак в управлінні заявили, що жодних дозволів на демонтаж будівлі не надавали.

— Ми таке не погоджували, це не можливо. Управління культури ОВА не погоджувало будь-які роботи з демонтування пошкодженого обʼєкту, — сказала Ольга Скарлат.

Станом на зараз міський та обласний органи охорони культурної спадщини намагаються зʼясувати, що насправді сталося з памʼяткою архітектури. В управлінні культури Миколаївської міської ради зазначили, що поки рано казати, якими будуть наслідки для власника території.

— Зараз передчасно казати, що буде. Треба подивитися на документи, наші спеціалісти звʼязалися з представником, він пообіцяв їх надати. Після того, як ми подивимося, що там з документами, зможемо вже зробити висновки, — сказав начальник міського управління культури Юрій Любаров.

Нагадаємо, раніше начальниця міського відділу охорони культурної спадщини Світлана Гладун зазначила, що у випадку, якщо будівля була демонтована незаконно, власнику доведеться її відбудувати.

Демонтований корпус «Дачі Кудрявцева» у Миколаєві. Фото відділу охорони культурної спадщини Миколаєва

Зазначимо, що «Дача Кудрявцева» є памʼяткою архітектури місцевого значення, її взяли на державний облік ще 1997 року згідно з розпорядженням Миколаївської облдержадміністрації. Пам’ятка включена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Цей комплекс був збудований у 19 столітті як фамільний маєток багатого поміщика, мецената Дмитра Ростиславовича Кудрявцева, проте після революції там розташувався санаторій для працівників Суднобудівного заводу імені 61 комунара (зараз — Миколаївський суднобудівний завод).

У 2021 році депутати Миколаївської міськради передали територію «Дачі Кудрявцева» в оренду для облаштування ресторану компанії «Ресто-клаб», засновниками якої є чоловік та син голови фракції «Пропозиція» у Миколаївській міськраді Ганни Ременникової — Валентин та Борис Берестнєви. Як відомо, їхнім родинам також належать ресторани «Daily» та «Daily Sport» у Миколаєві.

У тому ж році орендатори розпочав реставрацію закинутих будівель, однак у відділі охорони культурної спадщини Миколаївської міськради повідомили, що історичний комплекс почали реконструювати без відповідного погодження.