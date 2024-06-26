У Миколаєві з переробки будівельного сміття, фото: «НикВести»

Реалізація проекту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки твердих побутових відходів почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени.

Таку думку озвучив директор КП «ЕЛУ автодоріг» Віталій Шевченко в ефірі ТРК «МАРТ».

Він нагадав, що японська агенція з міжнародного співробітництва JICA вже передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро.

Обладнання складається з трьох машин по переробці відходів від зруйнованих будівель. Зараз місто очікує ще одну одиницю техніки, вона має прибути до початку зими.

— Під цей проект вже виділили земельну ділянку, розробляється вся технічна документація, яка потрібна. Я вважаю, що десь близько місяців п’ять нам потрібно для того, щоб хоча б навчитись цей проект реалізовувати. Близько через місяців сім ми почнемо його вже реалізовувати, — сказав Віталій Шевченко.

Директор підприємства пояснив, що сировина, яка залишатиметься після переробки будуть використовувати у будівництві доріг, виробництві асфальтобетонної суміші та робіт у сфері житлово-комунального господарства.

За його словами, зараз фахівці вивчають нормативно-правову базу та займаються підготовкою до навчання я технічного та інженерного персоналу майбутнього заводу, яке планують провести у два етапи цієї осені.

— Цей проект досить великий для нас, але я вважаю що ми справимось з цим викликом, — додав Віталій Шевченко.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

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