Комплексна ДЮСШ «Атлант», фото з відкритих джерел

Жодна комісія міської ради не підтримала створення комунального підприємства «Миколаївський муніципальний яхт-клуб», яке буде ремонтувати і обслуговувати причальні споруди та водний транспорт, а також надавати послуги з оренди яхт та пасажирських перевезень.

Відповідний проєкт рішення не підтримали члени трьох комісій: з питань житлово-комунального господарства, з питань охорони здоров'я та з питань антикорупційної політики. Водночас члени комісії з питань бюджету не розглянули це питання через відсутність доповідача, пишуть «НикВести».

Цей проєкт передбачає розділення повноважень між спортивними школами «Атлант» та «Олімп», які будуть займатися тренерською діяльністю, і новоствореним комунальним підприємством, яке буде відповідати за технічне обслуговування причалів і спортивних суден.

Цю ідею не підтримала голова комісії з питань законності, очільниця фракції «Європейська солідарність» в міській раді Олена Кісельова.

— Давайте не про гроші, а про земельне користування. Я розумію, що школи мають територію. У ці території, зокрема, входять так звані причальні стінки. У зв'язку з особливостями Миколаєва, адже ми знаходимося на річках,в нас є яхтний спорт. Школи у нас також профільні – вони, зокерма, пов'язані з діяльністю через ці причальні стінки. Поясніть мені, ми хочемо у шкіл забрати якийсь актив? Щоб що, гроші заробляти на цьому? Я навіть зараз не хочу говорити про юридичну складову і як ми можемо оцінювати актив як причальна споруда. Це що? Це вже починає нагадувати мені як колись у 2000-х в морському порту відбувалися оборудки, і там об'єктами визнавали каміння або причальні споруди. Тепер ми вже доходимо до якогось абсурду – забираємо у шкіл, фактично, не їх територію, але ту частину діяльності, через яку вони безпосередньо проводять навчання, – сказала Олена Кісельова.

Водночас запросити на онлайн-сесію представників спортивних шкіл «Атлант» та «Олімп», щоб ті розповіли свою думку стосовно цього питання, запропонував депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк, якого було обрано від партії «Опозиційна платформа – «За життя» (наразі діяльність цієї партії є забороненою, відповідно до рішення Восьмого апеляційного суду від 20 червня 2022 року, – прим.).

— Хтось хоче яхт-клубчик собі. Зважаючи на те, що я бачу, наша група не буде голосувати і підтримувати це. Ми однозначно не будемо підтримувати ці дії. Так що, я вважаю, на сесії воно також не пройде, – додав Артем Ільюк.

Яхт-клуб у Миколаєві

За декілька місяців до повномасштабної війни – у жовтні 2021 року – уряд виділив з державного бюджету 4 мільйони гривень на розробку проєкту реконструкції яхт-клубу у Миколаєві: прибережної зони відпочинку та реставрації історичної будівлі.

Ще у вересні 2021 року очільник Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що з держбюджету виділять гроші на реконструкцію яхт-клубу, водно-спортивної бази «Спартак» та двох обласних лікарень. Через кілька днів обласна рада з другої спроби внесла зміни до бюджету на 2021 рік, які передбачали виділення 6 мільйонів гривень на проєкти реконструкції декількох об'єктів, зокрема набережної у яхт-клубі.

На сьогодні на території яхт-клубу підприємці встановили архітектурні споруди – арт-об'єкт у вигляді жіночого силуету, присвячена радянським мультиплікаційним героям скульптура «Крокодил Гена та Чебурашка», а також реконструювали фонтан із жабами, який знаходиться біля ресторану «Карабас».

Очільник облдержадміністрації Віталій Кім вважає, що реконструкція обласного яхт-клубу має наголошувати на його історії, а розміщення будь-яких скульптур чи об'єктів на орендованій землі має відбуватися не відповідно до особистого смаку підприємця, а за погодженням з владою. Водночас він розповів, що очікує на фінансування з держбюджету, щоб втілити в життя масштабний проєкт реконструкції яхт-клубу, під час якого в ньому знесуть самовільно поставлені скульптури та об'єкти.

А навесні 2019 року мер Миколаєва Олександр Сенкевич розкритикував обласну державну адміністрацію за стан обласних об'єктів, що знаходяться на території Миколаєва. Він висловив сподівання, що депутати, які пройдуть до обласної ради після виборів у жовтні 2020 року, передадуть у власність міста яхт-клуб та розповідав про плани відродити миколаївську марину на території яхт-клубу після його передачі до міської власності.

Водночас на той момент голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко заявляв, що яхт-клуб необхідно передати на баланс Миколаєва, оскільки «обласна влада його не розвиватиме».

У грудні 2020 року тодішня голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва виступила за передачу об'єктів обласної комунальної власності місцевим громадам, зокрема, миколаївського яхт-клубу.