Жители Николаева возмутились в социальных сетях состоянием реконструкции фонтана с лягушками, который находится на территории Яхт-клуба возле ресторана «Карабас».

Об этом в Facebook написал николаевский бизнесмен Гурген Григорьян, компания которого «Техстрой-99» несколько лет назад занималась реконструкцие расположеного неподалеку Турецкого фонтана, - сообщают НикВести.

— Кто разрешил такую реставрацию исторического фонтана? Фонтан является собственностью областного Яхт-клуба, а не карабаса!, - написал Гурген Григорьян, опубликовав соответствующие фотографии.

В комментариях к этой публикации николаевцы возмутились качеством работ объекта, который является частью истории города: «Это скотство! Руки поотрывать исполнителям, а тем, кто это придумал - головы», «Окончательно с дуба рухнули», «Какой ужас!», «Им разрешения не нужны, сами делают что угодно».

— Это скотство! Руки поотрывать исполнителям, а тем, кто это придумал - головы! Городские власти! Примите меры немедленно, пока еще можно спасти реликвию Николаева, - написала Наталья Чернышева. — О вкусах не спорят,какие заказчики,такое и исполнение, - прокомментировал Олег Чагин.

Николаевский краевед Андрей Шинкаренко отмечал, что известный в народе фонтан с лягушками существовал еще в 19 веке, то есть он появился примерно в один период наряду с Турецким фонтаном.

— К нему подавалась вода. Вероятнее всего она подавалась самотеком по одной из труб. Разница высот между фонтаном и непосредственно Спасским источником составляет около 15 метров, а отдаление фонтана от источника больше 200 метров. Таким образом на этом участке вполне могли существовать специальные водосборные бассейны или неизвестные нам пока фонтаны, - говорил Андрей Шинкаренко.

Ранее сообщалось, что житель Николаева Евгений Степанюк заявил о проведенных им как советником губернатора переговорах с депутатом горсовета от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владиславом Чайкой по реконструкции областного яхт-клуба. Евгений Степанюк опубликовал фотографии на фоне паба «Карабас», принадлежащего бизнес-партнеру Владислава Чайки Алексею Пелипасу. Судя по фото, облагораживать собираются территорию возле бара.

Депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владислав Чайка заявил, что Николаевская облгосадминистрация одобрила реконструкцию в яхт-клубе, которую он затеял вместе со своими бизнес-партнером Алексеем Пелипасом.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким выступил за реконструкцию Яхт-клуба, путем восстановления памятников истории вместо «скульптур с чебурашками», которые там без согласования установили Владислав Чайка и Алексей Пелипас.

Николаевский яхт-клуб, апрель 2021

В свою очередь, директор компании «Техстрой-99» Гурген Григорьян заявил, что его сотрудники многие годы бесплатно обслуживают гидрологический памятник «Турецкий фонтан» в Николаевском областном Яхт-клубе и готовы продолжать это делать в дальнейшем.

Напомним, в сентябре 2016 года состоялось долгожданное открытие памятника архитектуры «Турецкий фонтан» и пуск родниковой воды. Более месяца строительная бригада компании «Техстрой-99» трудилась над его восстановлением, а также поиском знаменитого Спасского источника.