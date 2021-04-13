Директор компании «Техстрой-99» Гурген Григорьян заявил, что его сотрудники многие годы бесплатно обслуживают гидрологический памятник «Турецкий фонтан» в Николаевском областном яхт-клубе и готовы продолжать это делать в дальнейшем.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести, реагируя на информацию о том, что марте 2021 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор на обслуживание Турецкого фонтана с фирмой ООО «Центральный-1» Владислава Чайки и Алексея Пелипаса.

Сотрудники компании Техстрой-99 обслуживают фонтант Фото: Апрель, 2021

— Мои друзья, прочитав это, спросили, а почему мэр не предложил тебе обслуживать? Я бы мог это делать за 1 гривну! Тем более, что я это и так делаю. Мы две недели назад почистили фонтан, восстановили элементы на фонтане, там некоторые были разбиты, поставили сетку, чтоб не забивался мусором. В общем все по-хозяйски, как обычно. И в 2019 году мы выкрашивали ограждение, чистили фонтан. Что там обслуживать? В этом году даже не закрывали его в зимнее время, потому что она не замерзала. Единственное, я просил Департамент ЖКХ соблюдать технологию при высадке цветов в вазоны, чтоб зимой их не разорвало после попадания воды. В принципе, мы это и сами можем решить, - сказал Гурген Григорьян.

Он опасается, чтоб обслуживание Турецкого фонтана не стало для фирмы Чайки-Пелипаса поводом занять эту территорию для коммерческой деятельности, в частности, принадлежащего им бара «Карабас».

— Я просто удивляюсь, как это происходит. Но понимаю, что это не просто так. Зачем их привлекли? Чтоб они теперь и эту территорию застолбили? Я боюсь, что они так дообслуживают, что выкрасят Турецкий фонтан в какой-то зеленый цвет с блёстками, как это было с находящимся по соседству фонтаном с лягушками. Мы, кстати, хотели пустить воду в этот фонтан, но нам даже подступиться туда не дали, - рассказал Гурген Григорьян.

Это не первый объект, который берут под свой контроль в яхт-клубе бизнесмены Владислав Чайка и Алексей Пелипас. 8 лет назад они взяли в аренду туалет, находящийся неподалеку от гостиницы Reikartz и здания старого яхт-клуба. Сейчас он обнесён забором и закрыт.

— Я не хочу, чтоб с Турецким фонтаном произошло, как с коммунальным туалетом возле здания старого яхт-клуба. Они взяли туалет в аренду в 2013 году под реконструкцию, а сейчас его приватизировали. И нет у яхт-клуба туалета. Точнее есть, но его купили Чайка с Пелипасом. Сегодня там была депутат Наталья Горбенко, но ей сказали, что это собственность Чайки, и не имеют горожане больше прав на этот объект. Я бы нашел инвесторов, которые восстановили бы бесплатно этот туалет, но нужны законные основания чтоб это делать. Я не хочу Чайкин туалет восстанавливать. И там не нужно ничего реконструировать, там рядом канализационно-отсосная станция, там все сделано в советские времена, это нужно просто восстановить, - рассказал Гурген Григорьян.

Территория, где Чайка с Пелипасом с 2013 года «реконструируют туалет»

Отметим, что памятник архитектуры «Турецкий фонтан» с родниковой водой был восстановлен в 2016 году компанией «Техстрой-99» николаевского бизнесмена Гургена Григорьяна.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким выступил за реконструкцию яхт-клуба, путем восстановления памятников истории вместо «скульптур с чебурашками», которые там без согласования установили Владислав Чайка и Алексей Пелипас.

Недавно Владислав Чайка выступил с предложением прекратить любой снос незаконных киосков и ларьков: «Пусть они радуют глаз».