Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета заключил договор с принадлежащей бизнесменам Владиславу Чайке и Алексею Пелипасу компанией «Центральный 1» на содержание гидрологического памятника местного значения «Турецкий фонтан» я областном яхт-клубе.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

В феврале состоялся аукцион на обслуживание фонтана, в котором приняли участие две фирмы: «Південьагрохімсервіс» и «Центральный 1». В итоге 16 марта Департамент ЖКХ заключил в последней договор на сумму 136 тысяч 200 гривен.

В рамках договора компания должна обслуживать «Турецкий фонтан» до конца текущего года.

Компания «Центральный 1» зарегистрирована в Николаеве по улице Шнеерсона 4/4. Основной вид деятельности - комплексное обслуживание объектов. По сути - это ЖЭК. Владельцами предприятия являются Владислав Чайка, Алексей Пелипас и его супруга Татьяна Глонза.

Отметим, что памятник архитектуры «Турецкий фонтан» с родниковой водой был восстановлен в 2016 году компанией «Техстрой-99» николаевского бизнесмена Гургена Григорьяна.

Ранее Николаевский бизнесмен, депутат горсовета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка заявил о том, что город Николаев утопает в мусоре. При этом, имеющие к нему непосредственное отношение компании годами получали бюджетные подряды на уборку от мусора улиц города, парков, скверов.