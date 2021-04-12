Николаевский бизнесмен, депутат горсовета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка заявил о том, что город Николаев утопает в мусоре.

Об этом он сказал в эфире «Эмигрантского радио».

Владислав Чайка заявил, что местная власть «проигрывает в борьбе за чистоту города», потому что на уборку Николаева заводят «свои компании», блокируя тендеры.

— Я сам хожу по этим улицам и сам вижу, сколько мусора в нашем городе. Я могу сказать, что местная власть проигрывает в борьбе за чистоту нашего города. Проигрывает именно потому, что есть какие-то договорняки, какие-то проводят свои компании, которые должны зайти по их мнению на ту же уборку города. Провалены на этот момент практически все тендеры по очистке города. Потому что есть определенные договорняки, которыми наша власть хочет выйти на уборку всего этого. Поэтому, такая ситуация по городу. Местная власть, пытаясь протянуть свои какие-то компании, которые, по их мнению, нужны, чтобы убирать город, провалила все тендеры по уборке нашего города. Поэтому, наши горожане и видят эти свалки мусора, свалки возле каждого дома и возле каждого квартала. Вот так наша власть заботится о наших жителях. А это ее прямые обязанности, ухаживать за нашим городом, чтобы нашим жителям лучше жилось, чтобы они видели красоту вокруг себя, а не мусорные свалки, - сказал Владислав Чайка.

Примечательно, что, делая такие громкие заявления, он не упоминает о том, что имеющие к нему непосредственное отношение компании годами получали бюджетные подряды на уборку от мусора улиц города, парков, скверов и так далее.

Компания Карс Клининг Компания Центральный-1

Речь идет о компаниях «Карс Клининг» и «Центральный 1», которые начиная с 2016 года получили от городской власти подрядов на сумму порядка 200 миллионов гривен за выполнение этих работ.

По данным ресурсов «ProZorro» и «Dozorro», за период с 2016 по 2020 год администрации районов Николаева и Департамент ЖКХ заключил с компанией «Карс Клининг» контрактов на сумму 178 миллионов 982 тысячи гривен. Еще 3 контракта на сумму 2,5 миллиона фирма получила в январе 2021 года. Основная часть договоров - это услуги по уборке улиц, а также вывозу мусора.

О связи компании «Карс Клининг» с Валидславом Чайкой и его бизнеспартнером Алексеем Пелипасом заявило издание «Центр журналистских расследований» в материале «Коммунальный подряд- не всем подряд».

Указывается, что компания зарегистрирована в принадлежащем фирме Владислава Чайки и Алексея Пелипаса «Центральный 1» подвале по проспекту Центральному, 81/5. Это подтверждается данными государственных реестров. Кроме того, известно, что раньше «Карс-Клининг» носила другое название — «Юждорсервис». Впервые на уборку улиц города она приступила в 2012 году. Одной из владелиц предприятия числилась родственница Алексея Пелипаса, депутат горсовета 2015 - 2020 годов от «Оппозиционного блока» Екатерина Лазута, а директором был Олег Коноваленко, который также связан с Алексеем Пелипасом - бизнес-партнером Владислава Чайки. На канале Владислава Чайки в YouTube в 2017 году было опубликовано видео «Карс Клининг» на субботнике».

Видео о том, как Карс Клининг убирают город опубликовано в личном YouTube канале Владислава Чайки

В 2017 году учредителем «Карс Клининг» стал некий Владислав Ельцов, на сегодняшний день учредителей компании является Алексей Кирильчук. Помимо «Карс Клининг» ему, начиная с 2020 года принадлежит компания «Рекламный мир», учредителей в которой ранее была Анна Замазеева - на сегодня глава Николаевского облсовета от партии «Слуга народа». Она, в свою очередь, имела общий бизнес с Татьяной Домбровской, главой «Слуги народа» в горсовете Николаева. Во время местных выборов, в эфире программы «Битва за місто» на НикВести Татьяна Домбровская заявила, что ее участие в компании «Карс Клининг», среди учредителей которой раньше был ее супруг, ограничивается только наличием в собственности машин для уборки прибордюрной территории, которые арендуют различные предприятия и порты.

Фирма «Центральный 1» также осваивает бюджетные деньги на уборке города Николаева от мусора, опавшей листвы. Также компания занимается уборками парков и скверов, озеленением, покосом газонов и так далее. С 2016 по 2020 год ООО «Центральный 1», по данным ресурса «Clarity Project» получила на эти работы подрядов больше чем на 27 миллионов гривен.

Компания «Центральный 1» зарегистрирована в Николаеве по улице Шнеерсона 4/4. Основной вид деятельности - комплексное обслуживание объектов. По сути - это ЖЭК. Владельцами предприятия являются Владислав Чайка, Алексей Пелипас и его супруга Татьяна Глонза.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета, собственник множества ларьков и киосков Владислав Чайка считает, что нет необходимости сносить незаконные торговые точки, поскольку вследствие развития города они «исчезнут сами по себе».

В канун местных выборов летом 2020 года Владислав Чайка расклеил в Николаеве билборды с лозунгом «Сделаем Николаев снова великим». Вопрос, собирается ли он баллотироваться в мэры, он оставляет без ответа. Активная публичная деятельность Владислава Чайки стала особенно заметной с осени 2019 года. Он кормил николаевцев блинами, дарил сковородки, покупал памперсы, открывал «под патронатом» дрифт-парк, на который жаловались николаевцы, учредил благотворительный фонд, вспоминал, как будучи подростком, участвовал в строительстве крейсера «Варяг», предлагал запустить поезд в Корабельный район, цитировал Индиру Ганди, способствовал строительству «японского моста» от имени своей общественной организации, поздравлял жителей города с днем адвокатуры, днем основания машиностроительного факультета НКИ, днем энергетика, днем ликвидатора ЧАЭС, днем работника сельского хозяйства и другими праздниками.

Он также заявлял, что планирует быть мэром Николаева минимум 10 лет.

По результатам местных выборов Владислав Чайка занял второе место, уступив победу Александру Сенкевичу.