Штаб партии «Пропозиція» обнародовал результаты подсчёта 100% протоколов на избирательных участках Николаева.
Данные опубликованы на странице региональной организации политсилы.
Согласно информации, на выборах Николаевского городского побеждает Александр Сенкевич, набрав 60,61% голосов избирателей. Владислав Чайка получил 39,39% голосов.
Онлайн-репортаж: Как в Николаеве прошел второй тур выборов мэра
Напомним, что в эфире телеканала 112.Украина был озвучен результат экзитпола, проведенного компанией Independent Researching Group: Владислав Чайка набирает 51,96%, а Александр Сенкевич — 48,04%.
При этом компания Independent Researching Group, которая прогнозирует победу Владислава Чайки, проводила на местных выборах 25 октября экзитпол в Запорожской области. Результаты этого экзитпола отличаются от итогов выборов в Запорожский облсовет.
Кандидат на пост Николаевского городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка в эфире телеканала 112 объявил себя победителем избирательной гонки.
В свою очередь, Александр Сенкевич поблагодарил николаевцев, которые пришли сегодня на избирательный участок и отдали за него свой голос.
Отметим, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.
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Штаб партии «Пропозиція» обнародовал результаты подсчёта 100% протоколов на избирательных участках Николаева.
Данные опубликованы на странице региональной организации политсилы.
Согласно информации, на выборах Николаевского городского побеждает Александр Сенкевич, набрав 60,61% голосов избирателей. Владислав Чайка получил 39,39% голосов.
Онлайн-репортаж: Как в Николаеве прошел второй тур выборов мэра
Напомним, что в эфире телеканала 112.Украина был озвучен результат экзитпола, проведенного компанией Independent Researching Group: Владислав Чайка набирает 51,96%, а Александр Сенкевич — 48,04%.
При этом компания Independent Researching Group, которая прогнозирует победу Владислава Чайки, проводила на местных выборах 25 октября экзитпол в Запорожской области. Результаты этого экзитпола отличаются от итогов выборов в Запорожский облсовет.
Кандидат на пост Николаевского городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка в эфире телеканала 112 объявил себя победителем избирательной гонки.
В свою очередь, Александр Сенкевич поблагодарил николаевцев, которые пришли сегодня на избирательный участок и отдали за него свой голос.
Отметим, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов