Штаб партии «Пропозиція» обнародовал результаты подсчёта 100% протоколов на избирательных участках Николаева.

Данные опубликованы на странице региональной организации политсилы.

Согласно информации, на выборах Николаевского городского побеждает Александр Сенкевич, набрав 60,61% голосов избирателей. Владислав Чайка получил 39,39% голосов.

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Напомним, что в эфире телеканала 112.Украина был озвучен результат экзитпола, проведенного компанией Independent Researching Group: Владислав Чайка набирает 51,96%, а Александр Сенкевич — 48,04%.

При этом компания Independent Researching Group, которая прогнозирует победу Владислава Чайки, проводила на местных выборах 25 октября экзитпол в Запорожской области. Результаты этого экзитпола отличаются от итогов выборов в Запорожский облсовет.

Кандидат на пост Николаевского городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка в эфире телеканала 112 объявил себя победителем избирательной гонки.

В свою очередь, Александр Сенкевич поблагодарил николаевцев, которые пришли сегодня на избирательный участок и отдали за него свой голос.

Отметим, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%.