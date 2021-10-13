Жители Николаева не оценили новое архитектурное сооружение - арт-объект в виде женского силуэта, появившийся в яхт-клубе по соседству с рестораном «Карабас», который связывают с местными бизнесменами Алексеем Пелипасом и Владиславом Чайкой.

Об этом свидетельствуют негативные комментарии жителей Николаева в социальной сети Facebook.

Первым о новом архитектурном объекте написал николаевский бизнесмен Гурген Григорьян, компания которого «Техстрой-99» несколько лет назад занималась реконструкцией расположенного неподалеку Турецкого фонтана.

«Когда прекратится этот архитектурный беспредел? Виталий Александрович (Виталий Ким, глава ОГА, - прим.), Александр Федорович (Александр Сенкевич, мэр Николаева, - прим.) это же просто позор, и всё это на территории исторического Яхт-клуба, а самое главное, что земля даже не в аренде у этих творцов, они просто столбят себе места», - написал Гурген Григорьян.

Он опубликовал фото, на которых видно, что на земельном участке по соседству с рестораном «Карабас» уложена свежая тротуарная плитка, на фоне которой - гигантская женская фигура из бетона. К слову, там же рядом находится и общественный туалет.

«Место позора. Архитектуры нет, старый город заброшен, некрополь уничтожают», - написал Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка. «Блевотина какая-то, простите… реконструкция плитки», - написал депутат Николаевского горсовета, бизнесмен Николай Капацына.

«Какая пошлость, фу!», - написала пользователь Наталья Дудник. «А как называется эта композиция? Дыра в бюджете?», - спросил журналист Андрей Лохматов. «Лебеди из покрышек вышли на новый уровень. Я думал, что кот, чебурашка и карета - е*ать её - Екатерины из говна это трэш, но это ваще лютый *издец. Надо расхерачить эту херню кувалдой, если сами не разберут. Ищу сообщников», - написал николаевец Дмитрий Лавриненко.

Депутат горсовета Максим Коваленко сравнил скульптуру в яхт-клубе Николаева с арт-объектом «Процветание», который установлен в США во Флориде как олицетворение трудного 2020 года.

«Левая фотография - США, штат Флорида, возле жилого дома в Fort Lauderdale.Скульптура, как олицетворение трудного 2020 года, называется «Процветание».Правая фотография - Украина, Николаев, наш яхт-клуб и наша реплика. Достойная компания Чебурашке…Название наверное «Процветание по-николаевски», снова... А вам как, нравится?», - написал Максим Коваленко, опубликовав для сравнения фото двух скульптур.

«Это лучше, чем было», - прокомментировал публикацию его коллега и однопартиец Владислава Чайки Максим Невенчанный.

Как выяснилось, автором скульптуры в яхт-клубе является николаевский скульптор Эльдар Асанов. На своей странице в Facebook он рассказал, что скульптура, которая называется «Возрождение», еще не завершена.

«Это называется Авторская копия. Увидел на сколько Актуально в наше время и тем более в нашей стране.за основу взял работу скульптора Daniel Popper и внес свои коррективы у меня свое виденье этой работы. Теперь о значении данного арт объекта, и для чего, и почему была создана эта работа. данная скульптура является актуальной в наше время. в нашей стране люди перестали наслаждаться Жизнью. Девушка символизирует нашу страну, нашу любимую Украину, которая находится в состоянии конфликта, которую раздирают изнутри и при этом ещё и под воздействием мировой пандемии. Страх окутал наше общество и может казаться, что выхода нет и никогда не будет умиротворенности и процветания. Но я верю, что Украина возродится, и цветы которые будут расти в этой скульптуре, символизируют это возрождение, новый день в новой жизни - радостной и светлой, в нашей стране. Робота находится на стадии завершения. Люди, как правило, даже просто глядя на цветы, получают большое удовольствие, хорошее настроение и ощущение соприкосновения с прекрасным., поэтому жду всех желающих принять участие в мероприятии по высадке цветов которые являются основной задумкой данного Арт объекта», - написал Эльдар Асанов.

Ранее сообщалось, что житель Николаева Евгений Степанюк заявил о проведенных им как советником губернатора переговорах с депутатом горсовета от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владиславом Чайкой по реконструкции областного яхт-клуба. Евгений Степанюк опубликовал фотографии на фоне паба «Карабас», принадлежащего бизнес-партнеру Владислава Чайки Алексею Пелипасу. Судя по фото, облагораживать собираются территорию возле бара.

Депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владислав Чайка заявил, что Николаевская облгосадминистрация одобрила реконструкцию в яхт-клубе, которую он затеял вместе со своими бизнес-партнером Алексеем Пелипасом.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким выступил за реконструкцию Яхт-клуба, путем восстановления памятников истории вместо «скульптур с чебурашками», которые там без согласования установили Владислав Чайка и Алексей Пелипас.

Николаевский яхт-клуб, апрель 2021

В свою очередь, директор компании «Техстрой-99» Гурген Григорьян заявил, что его сотрудники многие годы бесплатно обслуживают гидрологический памятник «Турецкий фонтан» в Николаевском областном Яхт-клубе и готовы продолжать это делать в дальнейшем.

Напомним, в сентябре 2016 года состоялось долгожданное открытие памятника архитектуры «Турецкий фонтан» и пуск родниковой воды. Более месяца строительная бригада компании «Техстрой-99» трудилась над его восстановлением, а также поиском знаменитого Спасского источника.

В мае николаевцы возмутились состоянием реконструкции фонтана с лягушками, который находится на территории Яхт-клуба возле ресторана «Карабас».