Волонтер Петро Скрипка у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Український ветеран Петро Скрипка, який збирає донати для Збройних сил приїхав до Миколаєва. Для цього він подолав тисячі кілометрів велосипедом.

«НикВести» поспілкувалися з волонтером та дізналися про його майбутні плани.

З початком повномасштабного вторгнення Петро Скрипка пішов служити до лав ЗСУ, попри те, що в нього було хронічне захворювання – розсіяний склероз. Чоловік розповів, що проходив службу в теробороні «Азов», але через рік хворобу виявили, тому його звільнили зі служби. Коли Петро лежав у госпіталі, йому прийшла ідея долати піші марафони Україною та Європою, роблячи трансляції у TikTok, таким чином збираючи донати для військових.

Свій перший «Марафон добра» чоловік розпочав 12 липня 2023 року, маршрут запланував з Києва до Європи. Таким чином він зміг зібрати 1,5 мільйона гривень для лікування та реабілітації українських військових. Ці гроші він передав у благодійний фонд «Янголи Азову».

Зараз чоловік пересів на велосипед, бо через його хворобу подорожувати пішки стало складно.

— Почуваю себе чудово, бо на велосипеді легше пересуватись чим пішки, тому що зараз по-перше, спека, по-друге, велосипедом швидше долати дистанції де немає звʼязку, через вимкнення світла, — додав він.

Прапор України, на якому волонтер позначає міста, які встиг відвідати від час марафону. Фото: «НикВести»

З Кривого Рогу через Баштанку волонтер вирушив у Миколаїв. Далі він планує їхати до Одеси, Чернівців і завершить свій маршрут у Івано-Франківську, звідки він починав. Розповідаючи про свої плани волонтер зазначив, що зібрав вже 730 тисяч гривень за цей марафон, але ще не вистачає 16 тисяч, щоб закрити збір.

— Порівнюючи з минулим марафоном актив зовсім упав, через те що мене блокують у соціальних мережах. За проміжок марафону встигли зібрали 120 тисяч гривень РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби), 20 тисяч гривень на генератори та 590 тисяч гривень на дрони. Також ми маємо ще дрібну допомогу для наших військових — розповів Петро Скрипка.

Нагадаємо що, на базі закарпатського підрозділу аеророзвідки «Птахи Мадяра» створили окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем Корпусу морської піхоти. Своєю чергою, вони оголосили про «компонентну мобілізацію» — відкриття 119 видів вакансій для цивільного населення.