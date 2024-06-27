Мадяр, фото: Telegram «Птахи Мадяра»

На базі закарпатського підрозділу аеророзвідки «Птахи Мадяра» створили окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем Корпусу морської піхоти. Своєю чергою, вони оголосили про «компонентну мобілізацію» – відкриття 119 видів вакансій для цивільного населення.

Як зазначив Юрій Мадяр, пропозиція для українців в Україні, а також для тих, що перебувають за кордоном, пропозиція для науковців, виробників та розробників, передають «НикВести».

«119 типів вакансій, кожен українець сьогодні може знайти своє пряме призначення і долучитись до великої справи – найвисокотехнологічного, високоефективного і найбільшого у світі ударного підрозділу безпілотних авіаційних систем», – повідомив Юрій Мадяр.

За словами командира, це «наступний рівень еволюції підрозділу», а також «безпрецедентний за масштабами набір особового складу»

«Маю пропозицію для українців, що проживають за кордоном та висловлюють бажання приєднатись до війська, але переймаються ризиками повернення та остерігаються не компонентної мобілізації – ми маємо на то рішення. Нехай – це експеримент, але рішення є. Я, як командир «мадяр», гарантую кожному з відібраних за кордоном, потенційним рекрутерам, членам команди «Птахів Мадяра» повний супровід починаючи від кордону, закінчуючи ВЛК», – додав він.

Зазначимо, що «Птахи Мадяра» зараз воюють на Харківському та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, нещодавно оператори fpv-дронів підрозділу «Птахи Мадяра» знищили російських військових, які намагалися десантуватися на штурмових катерах на острів Нестрига у дельті Дніпра Білозерського району Херсонської області.